Aguaceros este sábado en RD por una vaguada y onda tropical

En horas de la tarde, el ciclo diurno también aportará condiciones para que se presenten aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento en las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Elías Piña y Dajabón.Durante la noche y madrugada del domingo, se espera que estas precipitaciones disminuyan de manera gradual, pero permaneciendo algunos aguaceros y tronadas aisladas en poblados costeros al norte y sur de nuestra nación.

En otro orden, el Indomet informó de que vigila un área de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una activa onda tropical, localizada sobre el atlántico tropical central.

Este sistema presenta una probabilidad de 30 % para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Para los próximos 7 días, la probabilidad es de alrededor de 60 %, por lo cual es probable que se forme una depresión tropical durante el fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, advirtió de que seguirán elevadas, con una sensación térmica más calurosa, debido a la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del este/sureste.