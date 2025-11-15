Aguaceros en regiones sureste y Cibao dominicano este sábado

  • Por EFE
  • Fecha: 15/11/2025
Santo Domingo, 15 nov (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este sábado chubascos matutinos hacia la costa atlántica, en la tarde estas lluvias se incrementarán con aguaceros fuertes, en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial hacia el Cibao y el sureste del país.

De acuerdo con Indomet, los chubascos matutinos se concentrarán principalmente en Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata y Samaná.

Además, debido a la transformación del sistema frontal en una vaguada, sumado a efectos locales, en la tarde se generarán incrementos en la nubosidad con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal.

También Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Juan y la parte norte de Santo Domingo.

Dichas precipitaciones irán disminuyendo gradualmente durante la noche.

