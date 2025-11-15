Aguaceros en regiones sureste y Cibao dominicano este sábado
Santo Domingo, 15 nov (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este sábado chubascos matutinos hacia la costa atlántica, en la tarde estas lluvias se incrementarán con aguaceros fuertes, en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial hacia el Cibao y el sureste del país.
De acuerdo con Indomet, los chubascos matutinos se concentrarán principalmente en Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata y Samaná.
Además, debido a la transformación del sistema frontal en una vaguada, sumado a efectos locales, en la tarde se generarán incrementos en la nubosidad con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal.
Dichas precipitaciones irán disminuyendo gradualmente durante la noche.