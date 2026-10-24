Afirma Irán intensificó planes para atacar funcionarios de EE.UU.

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WASHINGTON (EFE).— Un memorando enviado este viernes por el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, al secretario de Estado, Marco Rubio, advierte que Irán ha intensificado «sustancialmente» sus planes para atacar a funcionarios estadounidenses en Oriente Medio y otras regiones del mundo.

El documento, adelantado por el medio estadounidense Axios, fue posteriormente autenticado por un funcionario de Estados Unidos a la agencia EFE. En la comunicación también figura en copia el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

PLANES DE ATAQUE EN FASE AVANZADA

«A través de diversos canales, hemos recibido información de inteligencia que indica que Irán ha intensificado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense», señala el memorando.

La comunicación agrega que los planes letales de Irán contra ciudadanos estadounidenses han alcanzado una fase avanzada, tanto en Oriente Medio como en otros países, lo que representa una preocupación para las autoridades de seguridad e inteligencia de Washington.

INFORMACIÓN COMPARTIDA CON EL EQUIPO DE RUBIO

Clayton explicó que ha identificado a personas que carecen de autorización para acceder a determinados informes y análisis de inteligencia relacionados con los presuntos intentos iraníes de atacar a funcionarios del Gobierno estadounidense.

Ante esta situación, indicó que la información ha sido facilitada al personal debidamente autorizado del equipo de Rubio y que los detalles serán presentados directamente al secretario de Estado cuando este lo solicite.

«Haremos todo lo posible por reducir la confidencialidad de la mayor parte de la información de inteligencia para que pueda compartirla con el personal del Departamento de Estado a su discreción», concluye el documento.

POSIBLE NUEVA OFENSIVA CONTRA IRÁN

La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, se aproxima a cumplir ocho meses.

Según medios estadounidenses, ambos aliados han elaborado planes para una posible nueva ofensiva contra la república islámica después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Sin embargo, su ejecución dependerá de una decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.

an/am