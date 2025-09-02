Advierte «lucha armada» ante cualquier agresión a Venezuela

Nicolás Maduro

CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió que si su país es agredido, «pasaría inmediatamente al período de lucha armada» para garantizar la soberanía y la paz nacional.

«Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque», sostuvo el mandatario en una rueda de prensa.

Maduro explicó que el país bolivariano dispone de «un plan estratégico» de defensa «que se ha diseñado durante 20 años y se ha adaptado, se ha renovado» e «incluye dos formas de lucha», la no armada y la armada. El primer aspecto comprende la organización, producción y formación, así como «la lucha diplomática, la lucha política y el alistamiento».

Esta misma jornada, el mandatario denunció que Venezuela «está enfrentando la más grande amenaza» en los últimos cien años, puesto que «ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear [de EE.UU.] apuntan» hacia territorio venezolano.

Asimismo, el país demandó el «retiro inmediato» de los aprestos estadounidenses del mar Caribe desplegados para presuntamente combatir el narcotráfico, al considerar que se trata de «una situación inédita desde la crisis de los misiles en los años 60, cuando se puso en riesgo la paz regional de una manera importante», según expresó el canciller Yván Gil durante una reunión de emergencia de los titulares de Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).