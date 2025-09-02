Advierte «lucha armada» ante cualquier agresión a Venezuela
CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió que si su país es agredido, «pasaría inmediatamente al período de lucha armada» para garantizar la soberanía y la paz nacional.
«Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque», sostuvo el mandatario en una rueda de prensa.
Maduro explicó que el país bolivariano dispone de «un plan estratégico» de defensa «que se ha diseñado durante 20 años y se ha adaptado, se ha renovado» e «incluye dos formas de lucha», la no armada y la armada. El primer aspecto comprende la organización, producción y formación, así como «la lucha diplomática, la lucha política y el alistamiento».
Esta misma jornada, el mandatario denunció que Venezuela «está enfrentando la más grande amenaza» en los últimos cien años, puesto que «ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear [de EE.UU.] apuntan» hacia territorio venezolano.
Asimismo, el país demandó el «retiro inmediato» de los aprestos estadounidenses del mar Caribe desplegados para presuntamente combatir el narcotráfico, al considerar que se trata de «una situación inédita desde la crisis de los misiles en los años 60, cuando se puso en riesgo la paz regional de una manera importante», según expresó el canciller Yván Gil durante una reunión de emergencia de los titulares de Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Estado unido está quedando mal. Si no v
A hacer nada porque tanto movimiento.
LLORA PERRRA LLORA! ES CON PAMPERS QUE ANDAS, LAS GALLINAS CACAREAN MENOS QUE ESTE COBARDE, RECUERDA TUS PALABRAS QUE YA EL IMPERIO NO IMPORTA NO TIENE FUERZA EL BRICS ES QUE VIENE Y PATATIN PATATAN, Y ESO QUE EEUU NO VA A INVADIR SOLO ES BLOQUEAR LA SALIDA DE DROGAS DE LA NARCO DICTADURA Y ESTA DANDO MAS GRITO QUE UNA GALLINA JAJAJAJA JAJAJAJA.
Bueeeeeeeeeeeno Madurito, pregunta que ha pasado con los dictadores que han desafiado al imperio. Los Venezolanos, haran el trabajo.
Este dictador de Maburro tiene sus días contados en Venezuela, no llega a Diciembre sin que lo extraditen o lo eliminen, ya EEUU le tiró el ojo a ese no lo salva nadie, dentro de las negociaciones entre EEUU y Rusia se llegó a un acuerdo de que EEUU le de la espaldas a Ucrania y Rusia soltar en banda a Venezuela, o no es extraño que ni Rusia ni China se an expresado dándole su apoyo a Venezuela, el pueblo Venezolano merece ser libre
………………………………..El miedo no te dejas dormir tranquilo todo eso es como el **** que ladra de lejos con el rrabo dentro del++++.por otro lado USA solo se planto en ese lugar semanas y semanas pasan y nada.
Cobarde.
Como dice Santana Martinez: Tiene mieo???
Maduro negocia con los gringos y vete para Rusia
Es que a Maduro no lo quieren en ningún lado, se está negociando para ver si Nicaragua lo acoge