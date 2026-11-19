La institución explicó que el beneficio se aplica a los viajeros que ingresen a República Dominicana por vía aérea o marítima, siempre que el valor de los bienes transportados no supere el límite establecido y que estos no sean cantidades con fines comerciales.La exoneración se concede por familia y está dirigida a quienes tengan al menos seis meses sin viajar al país.

Arroyo destacó que mantener el monto permitirá a los dominicanos residentes en el extranjero planificar sus compras y equipaje con anticipación para las fiestas navideñas.

La gracia incluye regalos, efectos personales y artículos para el hogar, como parte de las facilidades que ofrece el Gobierno a la diáspora dominicana durante la temporada festiva.