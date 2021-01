Actriz RD Wendy Regalado con papel destacado en nueva novela Telemundo

Wendy Regalado

MIAMI, Florida. – La reconocida actriz dominicana Wendy Regalado tiene participación destacada en una telenovela estelar denominada “La Suerte de Loli”, que estrenará próximamente la cadena hispana Telemundo.

Se trata de una telenovela de comedia dramática, la cual es una adaptación de la miniserie argentina homónima, creada por Lorena Miraglia y María José Riera. La atractiva dominicana interpreta el personaje de “Dulce”, fortaleciendo de esa manera su exitosa carrera cinematográfica y televisiva, tras el éxito en una producción para Nickelodeon.

“Ha sido fantástico trabajar de la mano de profesionales tan diversos y capacitados, con un personaje como el de Dulce. Me honra y satisface el que me haya escogido para representarlo. No quiero abundar mucho sino invitarles para que lo vean en acción en el estreno que será el 26 de enero por Telemundo”, expresó.

Tras señalar que “es gratificante el encuentro con prestigiosos colegas de la industria en este período”, resaltó que “trabajar para una producción de la cadena hispana internacional de Telemundo, que distribuye contenido para más de 100 países en más de 35 idiomas, siempre es una satisfacción y privilegio”.

En esta telenovela Regalado es parte de un elenco del cual forman parte otros reconocidos actores como Silvia Navarro, quien es la protagonista. y Osvaldo Benavides, entre otros.

Sobre Wendy Regalado

Inició su carrera en lleno en el 2006 y desde entonces no ha parado, representando un talento multifacético con fundación sólida en el teatro, desenvolvimiento en la televisión tanto nacional como internacional y protagonismo en el mundo del cine. Muchos la llaman cariñosamente “La Barbie Dominicana” por su fresca personalidad, naturalidad y belleza.

Se dió a conocer interpretando el personaje de Lucía en la telenovela juvenil “Grachi”, la cual se reestrenó este pasado año en Nickelodeon Latino para varios países en América Latina.

Más información sobre ella en https://www.wendyregalado. net/ .

