Abinader, su gobierno y su partido (OPINION)

El autor es secretario general del PRM en Nueva York.

Por John Sánchez

Yo era apenas un jovencito cuando el líder indiscutible del PRD, José Francisco Peña Gómez, nos dejó en la orfandad. Sin embargo, en mi casa siguió latente su presencia porque mi familia tenía tradición revolucionaria. Hoy 30 años después y luego de un período de gobierno más que aceptable de don Hipólito Mejía, pasamos balance y podemos comprobar que las cosas han cambiado; tal y como ha cambiado el mundo.

Pero, el viejo partido, ya renovado y modernizado, aún no entiende que el escenario político-social actual es suficientemente diferente, como para revitalizar los rancios estilos de trabajo y la forma de dirimir los conflictos internos.

El PRM del 2024 no es el viejo PRD del año 2004; no es que ya han transcurrido 20 años desde que perdimos el poder en la ocasión sino que, hemos construido un liderazgo propio y con una visión de estado mucho más actualizada que la que teníamos entonces. Entre otras cosas, hoy registramos una media de edad en la dirección partidaria que oscila entre 15% y 20% menor que la que tuvimos dos décadas antes; y esto se explica en parte por el crecimiento poblacional y electoral que hemos alcanzado en el país y en el exterior.

Esta evolución no ha sido casual. En este recorrido institucional y calendario, hemos contado con la presencia de un elemento puntual, una columna asentada más abajo de la zapata original, y que ha servido de armador y promotor de este nuevo edificio que es el Partido Revolucionario Moderno. Estoy hablando del ciudadano presidente que tenemos hoy Luis Abinader, que no es solo el más joven -del PRD y del PRM- en llegar hasta el solio presidencial sino que, se ha hecho acompañar del más novedoso y equilibrado equipo de gobierno.

Pero mi partido no parece asimilar la metamorfosis experimentada. La seccional de Nueva York, que es a la que he pertenecido desde que me inicié en la política en USA, no acaba de comprender que Luis es algo más que el hijo de don Rafael; Luis no es el simple presidente de turno; él es la bujía inspiradora de este partido y el forjador del nuevo liderazgo que dirigirá el país por los próximos 20 años.

Por esa falta de comprensión de la situación imperante es que vemos a diario una sarta de discusiones públicas -a todas luces irracionales- entre altos dirigentes, miembros y relacionados con el partido y el gobierno. En las redes sociales y la prensa amarillista (la que se cotiza por párrafo de medias verdades e insultos) se airean a diario toda clase de minucias y absurdas ridiculeces, de unos contra otros y casi siempre generadas en nuestra propia casa.

Lo que espera la comunidad del exterior es que los activistas políticos emulen a su presidente y que al igual que él, muestren interés y den respuesta a los asuntos que son realmente prioritarios para los dominicanos que vivimos fuera del país.

Temas básicos

La Agenda Dominicana, que aún no hemos podido consensuar a plenitud, plantea una serie de puntos y recomendaciones para reforzar la relación del Estado con su comunidad de ultramar y elevar con ello el orgullo nacional. Veamos algunos:

· Hay que aumentar la influencia del Estado en el devenir de la comunidad que vive fuera, porque de su mejoría y bienestar depende la constancia de las remesas que enviamos.

· El objetivo básico de nuestro trabajo en el exterior es Preservar la Identidad Nacional, a fin de que la Dominicanidad no perezca por la transculturización y la inacción del Estado.

· En ese sentido, promovemos y realizamos acciones concretas y destinadas a lograr que nuestros muchachos nacidos aquí mantengan la conexión con la cultura de sus padres.

· Implementamos un programa de ciudadanía para dominicanos nacidos fuera del país, que ya supera los 15,000 y con las solicitudes en proceso llegará a 20,000 en los próximos meses.

· Fomentamos mediante programas permanentes el aprendizaje y mejoramiento del idioma castellano y de los rasgos principales de nuestra cultura.

· Reforzamos el conocimiento de la historia y geografía dominicanas, así como la gastronomía, el arte y la cultura popular dominicanas.

· Promovemos la importancia de las efemérides patrias, resaltando el sentido y la grandeza de la epopeya de la lucha por la independencia y la restauración.

· Anualmente reconocemos a los estudiantes dominicanos mas destacados y a las personalidades adultas distinguidas en diferentes disciplinas profesionales.

· Cada seis meses organizamos viajes a nuestra madre patria para fomentar la conexión de nuestros niños con la tierra y costumbres de sus padres.

jpm-am