Abinader abordará situación fronteriza Dominicana y Haití

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader abordará este lunes la situación fronteriza entre República Dominicana y Haití, así como las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno ante la crisis que atraviesa el vecino país, durante una edición especial de La Agenda Semanal.

El espacio será transmitido a las 3:00 de la tarde, en lugar de su horario habitual de las 5:00 p. m., y contará con la participación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor —Ito— Bisonó Haza, y los mandos militares responsables de la seguridad nacional.

REFUERZAN LA SEGURIDAD EN LA FRONTERA

La intervención del mandatario se produce en medio de la preocupación por la situación de seguridad en Haití, tras el secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños por parte de bandas armadas que operan en ese territorio. El hecho motivó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a anunciar el envío de personal militar para intentar rescatar a sus compatriotas.

Durante el encuentro, Abinader explicará las medidas adoptadas para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe y proteger la soberanía y la seguridad del territorio dominicano.

CERCA DE 11,000 MILITARES Y DOS BATALLONES ADICIONALES

Este domingo, el jefe de Estado informó que el país contaba con cerca de 11,000 militares y que se habían incorporado dos batallones adicionales en el sur de la frontera, junto con equipos pesados y artillería.

“Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur, más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, pero hemos sobre reforzado la frontera sur y estamos para asegurar de que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad”, expresó el mandatario.

La edición especial de La Agenda Semanal servirá para explicar el alcance de las medidas de seguridad dispuestas por el Gobierno dominicano ante la evolución de la crisis haitiana y los desafíos que representa para la estabilidad de la zona fronteriza.

of-am