Abinader se recupera de virus y retoma este viernes su agenda

Abinader

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader se encuentra en franca recuperación de un resfriado viral que le aqueja desde el pasado martes en la noche y retomará sus actividades oficiales a partir de mañana viernes y durante el fin de semana.

La información fue dada a conocer por Alberto Caminero, director de Prensa de la Presidencia, quien preció que el Mandatario se ha mantenido atento a sus funciones de jefe de Estado en su hogar, desde donde ha contactado a funcionarios para dar seguimiento a sus acciones.

«Abinader agradece a los dominicanos y a los medios de comunicación por estar pendientes de su salud», expresó Caminero en un breve comunicado publicado en sus redes sociales .

of-am