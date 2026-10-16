Abinader retomará su agenda nacional con entrega de obras

Presidente Abinader retoma agenda nacional tras intensa jornada en Roma; entregará apartamentos y títulos de propiedad e inaugurará una escuela, un puente, el saneamiento de cañada de Guajimía, instalaciones deportivas y centros educativos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader retornaría esta noche a la República Dominicana tras cumplir una intensa agenda de actividades en Italia y la República Checa. Ha programado de inmediato una jornada de trabajo para este sábado y domingo, que incluirá la entrega de apartamentos y títulos de propiedad así como la inauguración de obras educativas, deportivas y de otra índole

SÁBADO EN EL GRAN SANTO DOMINGO

La agenda comenzará este sábado a las 12:00 del mediodía con la entrega de 836 apartamentos en Ciudad Real Ecológica, como parte de las iniciativas para facilitar el acceso a viviendas a las familias dominicanas. Posteriormente, encabezará la inauguración de la Escuela Primaria Orlando Martínez, ubicada en Ciudad Juan Bosch.

DOMINGO EN MONSEÑOR NOUEL Y SAN CRISTÓBAL

El domingo 18 Abinader iniciará sus actividades en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, con la inauguración del puente sobre el río La Leonora, una obra destinada a mejorar la conectividad vial y el desplazamiento de los residentes.

Luego, se trasladará a Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, donde entregará títulos de propiedad en el polideportivo municipal.

INAUGURACIONES EN EL GRAN SANTO DOMINGO

El recorrido continuará en Santo Domingo Oeste con la inauguración de obras para el saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía en el tramo El Indio, Buenos Aires de Herrera–Flor de Liz.

La agenda incluye, además, la apertura del polideportivo del Club Los Restauradores, en el sector San Miguel, Buenos Aires.

En Santo Domingo Este, el Presidente inaugurará el techado del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, en Los Mina Sur, que permitirá ampliar las facilidades para actividades educativas, deportivas y recreativas.

Finalmente, encabezará la inauguración de la ampliación, el remozamiento y el equipamiento del Politécnico San Vicente de Paúl, en Los Mina.

dh/am-sp