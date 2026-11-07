Abinader retoma agenda en RD con actividades este domingo

El Mandatario encabezará actividades en Santo Domingo Este, Monseñor Nouel y Villa Altagracia.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader retomará este domingo su agenda oficial en República Dominicana con una jornada de actividades en Santo Domingo Este, Monseñor Nouel y Villa Altagracia.

Las actividades incluyen entrega de títulos de propiedad y la inauguración de tres obras de infraestructura pública, dos de ellas educativas.

El recorrido comenzará a las 11:00 de la mañana en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este, donde el mandatario encabezará la entrega de títulos de propiedad a familias de esa comunidad.

SERVICIOS GUBERNAMENTALES Y EDUCACIÓN

Posteriormente, viajará a la provincia Monseñor Nouel para inaugurar el edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, una instalación que concentrará diferentes dependencias estatales con el propósito de facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

En esa provincia también dejará inaugurada la Escuela Básica Profesora Jaqueline Lima, ubicada en el sector Prosperidad, como parte del programa gubernamental de construcción y ampliación de infraestructuras escolares.

JORNADA CONCLUIRÁ EN VILLA ALTAGRACIA

La agenda presidencial concluirá en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, donde el jefe de Estado encabezará la inauguración de la Escuela Básica Eurania Montás, un nuevo plantel destinado a ampliar la capacidad de atención del sistema educativo en esa localidad.

Las actividades marcarán el retorno de Abinader a sus compromisos oficiales en territorio dominicano, luego de cumplir una agenda de trabajo en Madrid, España.

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