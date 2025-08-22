Abinader inaugurará obras y entregará títulos fin de semana

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader realizará este fin de semana actividades en diversas provincias que incluyen inauguraciones centradas en los sectores de educación, salud, infraestructura vial y vivienda.

El Mandatario inaugurará siete centros educativos como parte del compromiso del Gobierno con la ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad educativa en República Dominicana.

Además, encabezará la entrega del remozado hospital Luis Morillo King, en La Vega, una obra que moderniza y amplía los servicios de salud en toda la región del Cibao, según nota de la Presidencia.

CIENTOS DE FAMILIAS RECIBIRAN TITULOS DE PROPIEDAD

La agenda presidencial también incluye actividades en Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, Los Alcarrizos, Santiago y nuevamente en La Vega, donde se entregarán títulos de propiedad a cientos de familias, como parte de los programas de regularización y acceso a la vivienda digna impulsados por el Gobierno.

En el marco de su recorrido, Abinader también participará en un hackathon, inaugurará el remozado Club Luperón y pondrá en funcionamiento nuevas carreteras, mejorando la conectividad y el desarrollo regional.

GRADUACION DEL PROGRAMA 14/24

El Jefe de Estado asistirá, además, a la graduación del programa 14/24, una iniciativa orientada a brindar formación técnica y oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

«Este conjunto de actividades reafirma el compromiso de la actual administración con el desarrollo integral de la niñez y juventud dominicana, así como con el fortalecimiento de los servicios básicos en todo el país», indica el documento.

