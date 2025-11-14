Abinader inaugurará hospital, polideportivo y destacamento

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader reinaugurará este sábado un hospital en la provincia Monseñor Nouel, un polideportivo y un destacamento policial en Santo Domingo Este, y entregará apartamentos en el distrito municipal San Luis.

MONSEÑOR NOUEL

La agenda del mandatario iniciará a las 11:00 de la mañana con la reinauguración del Hospital Municipal de Piedra Blanca, una obra diseñada para mejorar la calidad de la atención médica y ampliar los servicios disponibles para las familias de la comunidad y zonas aledañas.

Posteriormente, el gobernante se reunirá con autoridades municipales, quienes le presentarán los avances en la construcción del Palacio Municipal y del Mercado Municipal de esta provincia.

SANTO DOMINGO ESTE

Luego, el jefe de Estado se trasladará a San Luis, en Santo Domingo Este, donde encabezará la entrega de nuevos apartamentos del proyecto Mi Vivienda San Luis, del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).

También dejará inaugurado un polideportivo en el Ensanche Isabelita, con instalaciones modernas que beneficiarán a jóvenes y atletas de Santo Domingo Este.

La agenda de este sábado concluye con la inauguración de un Destacamento Policial en el sector Los Mina, una obra que reforzará la seguridad ciudadana y garantizará una mayor presencia preventiva en la comunidad.

jt-am