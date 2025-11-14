Abinader inaugurará hospital, polideportivo y destacamento
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader reinaugurará este sábado un hospital en la provincia Monseñor Nouel, un polideportivo y un destacamento policial en Santo Domingo Este, y entregará apartamentos en el distrito municipal San Luis.
MONSEÑOR NOUEL
La agenda del mandatario iniciará a las 11:00 de la mañana con la reinauguración del Hospital Municipal de Piedra Blanca, una obra diseñada para mejorar la calidad de la atención médica y ampliar los servicios disponibles para las familias de la comunidad y zonas aledañas.
Posteriormente, el gobernante se reunirá con autoridades municipales, quienes le presentarán los avances en la construcción del Palacio Municipal y del Mercado Municipal de esta provincia.
SANTO DOMINGO ESTE
Luego, el jefe de Estado se trasladará a San Luis, en Santo Domingo Este, donde encabezará la entrega de nuevos apartamentos del proyecto Mi Vivienda San Luis, del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).
También dejará inaugurado un polideportivo en el Ensanche Isabelita, con instalaciones modernas que beneficiarán a jóvenes y atletas de Santo Domingo Este.
La agenda de este sábado concluye con la inauguración de un Destacamento Policial en el sector Los Mina, una obra que reforzará la seguridad ciudadana y garantizará una mayor presencia preventiva en la comunidad.
ESE SEÑOR ANDA EN REELECCION……………..
K envidia
Dios mío, este hombre debe de tener varios clones de el, como puede estar hasta una letrina que se haga el es quien corta la cinta, no, no, es decir que todos los funcionarios que con nuestros sudor les pagamos para que resuelvan los problemas de cada zona que ellos representan, no pueden cortar la cinta? El presidente es quien está en todo, y país cayéndose a pedazos. Poreso es Leonel puede dar un susto,
Yo tengo una letrina con la cinta lista para que venga a inaugurar.. #FuckPRMierrda