Abinader inaugurará este sábado obras durante jornada en SPM

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SAN PEDRO DE MACORÍS.— El presidente Luis Abinader encabezará este sábado la inauguración de dos centros educativos, una estancia infantil, un centro de formación del INFOTEP y un sistema contra incendios y abastecimiento de agua en la provincia de San Pedro de Macorís.

La jornada comenzará a las 11:00 de la mañana con la apertura de la Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández, en el batey Soco, que dispone de 11 aulas, y la Escuela Primaria Prof. César Agustín González, en Boca de Cumayasa, con 15.

El mandatario también inaugurará el proyecto Santa Fe-INFOTEP, que cuenta con 24 aulas destinadas a la capacitación técnico-profesional.

La agenda incluye la puesta en funcionamiento del Sistema contra Incendios y Abastecimiento de Agua de la Zona Franca de San Pedro de Macorís, así como la Estancia Infantil Barrio Lindo, destinada a la atención de niños en la primera infancia.

Abinader concluirá su recorrido con un encuentro con jóvenes de distintas comunidades en el Museo del Pelotero Petromacorisano, donde escuchará sus inquietudes y conversará sobre sus aspiraciones y oportunidades.

dh/am