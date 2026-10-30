Abinader inaugurará este sábado obras durante jornada en SPM

SAN PEDRO DE MACORÍS.— El presidente Luis Abinader encabezará este sábado la inauguración de dos centros educativos, una estancia infantil, un centro de formación del INFOTEP y un sistema contra incendios y abastecimiento de agua en la provincia de San Pedro de Macorís.
La jornada comenzará a las 11:00 de la mañana con la apertura de la Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández, en el batey Soco, que dispone de 11 aulas, y la Escuela Primaria Prof. César Agustín González, en Boca de Cumayasa, con 15.
El mandatario también inaugurará el proyecto Santa Fe-INFOTEP, que cuenta con 24 aulas destinadas a la capacitación técnico-profesional.
La agenda incluye la puesta en funcionamiento del Sistema contra Incendios y Abastecimiento de Agua de la Zona Franca de San Pedro de Macorís, así como la Estancia Infantil Barrio Lindo, destinada a la atención de niños en la primera infancia.
Abinader concluirá su recorrido con un encuentro con jóvenes de distintas comunidades en el Museo del Pelotero Petromacorisano, donde escuchará sus inquietudes y conversará sobre sus aspiraciones y oportunidades.
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