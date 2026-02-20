Abinader inaugurará 8 obras el fin de semana en 3 provincias

El Presidente durante visitas a provincias.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezará este fin de semana la inauguración de ocho obras de infraestructura vial, hidráulica y deportiva en las provincias Santiago Rodríguez, Duarte y el municipio Santo Domingo Este. La agenda también incluye supervisiones de proyectos en ejecución y encuentros con estudiantes.

El sábado, el Mandatario se trasladará a Santiago Rodríguez, donde inaugurará el acueducto de Monción, dos techados deportivos y la reconstrucción de las carreteras Puerta del Mulo–Central Hidroeléctrica de Monción y Arroyo Seco–Central Hidroeléctrica de Monción.

Además, realizará una visita de supervisión al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en construcción y sostendrá un encuentro con jóvenes de la provincia.

Para el domingo 22, el jefe de Estado encabezará en la provincia Duarte la inauguración del muro de gaviones y la adecuación del río Yuna, en la comunidad Ceiba de los Pájaros, municipio Villa Riva, así como la carretera Villa Riva–Cruce Autovía Juan Pablo II.

Posteriormente, se trasladará a Santo Domingo Este para dejar en funcionamiento la ampliación del Acueducto Barrera de Salinidad.

