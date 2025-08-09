Abinader inaugura mañana seis vagones Metro Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader pondrá en funcionamiento este domingo trenes de seis modernos vagones en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, que antes eran de tres, aumentando la capacidad de transporte ante la gran demanda de la población.

Al mismo tiempo, el mandatario dejará inaugurado el pasillo de interconexión peatonal entre las líneas Uno y Dos del Metro.

Esta mejora reducirá el tiempo de espera y aumentará la comodidad de los usuarios, fortaleciendo el compromiso del Gobierno con un transporte público más eficiente y moderno.

El Metro de Santo Domingo moviliza a más de 380 mil personas cada día, quienes ahora podrán viajar de formas más ágil, cómoda y eficiente.

También el Jefe del Estado inaugurará apartamentos en el sector Paseo del Arroyo, en Arroyo Hondo. Posteriormente, entregará la Escuela de Graduados del Comando y Estado Mayor Naval de la Armada de la República Dominicana, y la oficina de la Dirección de Operaciones.

