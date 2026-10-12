Abinader hablará hoy en Foro Mundial de la Alimentación

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Roma, 12 oct (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, intervendrá hoy en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde destacará la importancia de mantener la meta de Hambre Cero.

Según la información oficial, el mandatario abordará los resultados alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el hambre, la sostenibilidad de esos avances y los desafíos para elevar la calidad nutricional de la población.

También tiene previsto reunirse con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y otros funcionarios del organismo, acompañado por representantes del Ministerio de Agricultura de su país.

Asimismo, el dignatario participará en una jornada dedicada al objetivo de Hambre Cero y sostendrá conversaciones sobre asuntos relacionados con el sector agrícola nacional.

La meta de Hambre Cero es la segunda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecidos en la Agenda 2030.

PROPÓSITOS DEL ENCUENTRO

Su propósito es erradicar el hambre, garantizar el acceso de toda la población a alimentos suficientes, seguros y nutritivos durante todo el año, poner fin a todas las formas de malnutrición y promover una agricultura sostenible.

Para evaluar los avances hacia ese objetivo se consideran indicadores como la prevalencia de la subalimentación, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, además de la productividad agrícola y la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.

El Foro Mundial de la Alimentación se celebra este año bajo el lema «Innovar hoy para nutrir el mañana» y se extenderá hasta el 16 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Alimentación.

mem/mpv

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