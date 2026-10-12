Abinader hablará hoy en Foro Mundial de la Alimentación

Roma, 12 oct (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, intervendrá hoy en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde destacará la importancia de mantener la meta de Hambre Cero.
Según la información oficial, el mandatario abordará los resultados alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el hambre, la sostenibilidad de esos avances y los desafíos para elevar la calidad nutricional de la población.
También tiene previsto reunirse con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y otros funcionarios del organismo, acompañado por representantes del Ministerio de Agricultura de su país.
Asimismo, el dignatario participará en una jornada dedicada al objetivo de Hambre Cero y sostendrá conversaciones sobre asuntos relacionados con el sector agrícola nacional.
La meta de Hambre Cero es la segunda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecidos en la Agenda 2030.
PROPÓSITOS DEL ENCUENTRO
Su propósito es erradicar el hambre, garantizar el acceso de toda la población a alimentos suficientes, seguros y nutritivos durante todo el año, poner fin a todas las formas de malnutrición y promover una agricultura sostenible.
Para evaluar los avances hacia ese objetivo se consideran indicadores como la prevalencia de la subalimentación, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, además de la productividad agrícola y la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.
El Foro Mundial de la Alimentación se celebra este año bajo el lema «Innovar hoy para nutrir el mañana» y se extenderá hasta el 16 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Alimentación.
mem/mpv
PL-61
Presidente azaroso tiene nuestro país azarado y ahora fue al Vaticano y los azaros Abinader del diablo
Y dirá que este es el único país del mundo donde se come 3 veces al día con 500 pesos como dijo su ministra de ética?
Mitómano Mitómano Mitómano Mitómano Mitómano Mitómano. Caco de plomo Paliza y demas N, vendrá n para USA 🇺🇸
Robogam abinader traidor bastardo adefesios la sanima del pulgatorio tiene que comercelo vivo
saul publica TAMBIEN CUANDO LE LIMPIES EL C U LO CON LA LENGUA AL ARABE LADRON LAVADOR PROFESIONAL. C H O P O L AM BO N
Hablar mentira de que aquí en RD., hay cero hambre, cuando aquí el pobre cada vez es más pobre, hay cientos de miles de personas que tienen que cenar con la misma comida que cocinan al medio día, un plátano 35, una libra de yuca 50, un guineo 10, una libra de arroz 55 y 60 y los sueldos no aumentan cada vez que se va al supermercado encuentra todo más caro, entonces es que no hay hambre oh claro para los políticos que están en el poder.