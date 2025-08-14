Abinader expondrá logros de gestión ante militancia PRM

José Ignacio Paliza

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció que el presidente Luis Abinader expondrá este domingo 17 de agosto ante más de tres mil militantes de esta entidad política los principales logros de sus cinco años de gestión.

La actividad está programada para este domingo a partir de las 10:00 de la mañana en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, con la asistencia de miembros de la Dirección Ejecutiva y la dirección nacional del partido de gobierno.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, invitó a los perremeístas a acudir a esta cita, en la que seerán destacados logros «que llenan de orgullo al país con transformaciones sociales, institucionales, viviendas y obras que por décadas habían reclamado diversas comunidades». .

Resaltó que el Mandatario ha sido el impulsor del cambio que reclamaba el país junto a un PRM que ha sido exitoso en el gobierno, validado en los certámenes políticos en los que ha participado, y que sigue contando con el apoyo mayoritario de la gente.»

«Hemos invitado unos tres mil compañeros que van desde la dirección ejecutiva, senadores, diputados, alcaldes, dirigentes territoriales representativos de la organización en todo el país”, expresó.

El secretario de organización del PRM, Deligne Ascensión, valoró la integración de dirigencia territorial a esta conmemoración.

of-am