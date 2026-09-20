Abinader entrega en Nueva York primer pasaporte biométrico

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la entrega del primer pasaporte biométrico dominicano, durante un acto celebrado en el Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad.

El documento, recibido por una familia dominicana residente en Estados Unidos, incorpora un microchip para almacenar información personal y datos biométricos de su titular, además de mecanismos destinados a reforzar la seguridad y dificultar alteraciones y falsificaciones.

El nuevo pasaporte tendrá una vigencia de 10 años y forma parte del proceso de modernización de los servicios de identificación y documentación de los ciudadanos dominicanos, incluidos los residentes en el exterior.

De acuerdo con informaciones oficiales, el documento electrónico incorpora más de 70 medidas de seguridad. Su chip permite almacenar datos demográficos, fotografía, firma digital encriptada y elementos biométricos que facilitan la verificación de identidad.

Entre las facilidades anunciadas figura una cobertura de hasta 9,000 dólares para la repatriación de dominicanos fallecidos en el extranjero, como asistencia a sus familiares ante los gastos derivados de esos casos.

La implementación del pasaporte biométrico busca también adecuar el documento de viaje dominicano a tecnologías utilizadas internacionalmente para la identificación de viajeros y los controles migratorios.

La entrega se produjo durante la visita de Abinader a Nueva York para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Presidencia había incluido previamente la presentación del primer pasaporte biométrico entre las actividades de la agenda del mandatario.

Durante su estadía, Abinader tiene programadas reuniones bilaterales y encuentros relacionados con cooperación internacional, comercio, inversión e inteligencia artificial, además de actividades con sectores de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

El jefe de Estado también participará el martes en la apertura del Debate General de la Asamblea General y pronunciará el miércoles su discurso ante el organismo internacional, según la agenda divulgada por la Presidencia.