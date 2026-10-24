Abinader encabezará actos en SD y Santiago hoy y mañana

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado 24 y domingo 25 de octubre una agenda de trabajo que incluye inauguraciones de obras, entrega de títulos de propiedad y apartamentos, encuentros con jóvenes y jornadas de inclusión social en el Gran Santo Domingo y Santiago.

La programación contempla el lanzamiento del programa “El Presidente en el Barrio” durante un encuentro con residentes de sectores del Distrito Nacional, así como la participación del gobernante en la graduación de cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Loyola, en San Cristóbal.

GRADUACIÓN Y OBRAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO

Las actividades comienzan este sábado a las 10:30 de la mañana con la participación de Abinader en la graduación del Instituto Politécnico Loyola, donde cientos de jóvenes recibirán títulos técnicos para incorporarse al mercado laboral. en el auditorio mayor de esa institución, en San Cristóbal.

A las 12:30 del mediodía, el mandatario encabezará la inauguración del saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Girasoles, en el Distrito Nacional, una intervención orientada a mejorar el drenaje y las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades cercanas.

Posteriormente, a la 1:15 de la tarde, sostendrá un encuentro con 400 estudiantes de los distritos escolares de Santo Domingo Norte y La Victoria, en el Club Osvaldo Rafael Mercedes (CROM).

A las 2:30 de la tarde, el jefe de Estado entregará 393 títulos de propiedad, de los cuales 283 corresponden a lotes y servicios y 110 al proyecto Invivienda Santo Domingo. La actividad se realizará en el polideportivo de Lotes y Servicios y busca fortalecer la seguridad jurídica de las familias beneficiarias.

INAUGURACIONES Y ENTREGA DE APARTAMENTOS

La agenda continuará a las 3:30 de la tarde con la inauguración del techado del Politécnico Ave María, en Santo Domingo Este, infraestructura destinada a ampliar los espacios para las actividades educativas, deportivas y recreativas de sus estudiantes.

Una hora después, a las 4:15 de la tarde, Abinader encabezará la inauguración de 97 apartamentos del residencial Acacias I, como parte de las iniciativas gubernamentales dirigidas a ampliar el acceso a viviendas para las familias dominicanas.

El sábado concluirá a las 5:00 de la tarde con el encuentro “El Presidente en el Barrio”, que reunirá al mandatario con residentes de San Lázaro, Ciudad Nueva, San Carlos y Villa Francisca. La actividad se celebrará en el Club San Lázaro, en el Distrito Nacional.

JORNADAS SOCIALES EN SANTIAGO

El domingo 25, el presidente se trasladará a Santiago de los Caballeros, donde encabezará varias actividades enfocadas en la asistencia social y el bienestar de comunidades vulnerables.

A las 11:00 de la mañana, participará en el programa de sustitución de fogones por estufas, iniciativa destinada a reducir el uso de leña y carbón para cocinar, proteger la salud de las personas en condiciones de vulnerabilidad y contribuir a la preservación del medioambiente. La actividad se realizará en el polideportivo del Club Plaza Valerio y beneficiará a 2,282 personas.

Al mediodía, el gobernante encabezará una Jornada de Inclusión Social Primero Tú en la Escuela Griselis Martínez, ubicada en el barrio Pekín, con el propósito de acercar servicios y asistencia estatal a los residentes de esa comunidad.

A la 1:00 de la tarde, la agenda continuará con otra jornada del mismo programa en la Escuela Julio Alberto, en el sector La Yagüita del Pastor.

Finalmente, a las 2:00 de la tarde, Abinader encabezará una tercera Jornada de Inclusión Social Primero Tú en el Bajo Techo Ambiórix Rodríguez, en Cienfuegos, para facilitar el acceso de los residentes a servicios y programas sociales.

sp-am