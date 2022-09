Abinader cancela viaje Nueva York; visitará hoy zonas del este

El presidente Abinader y funcionarios pasando balance a la situación por el huracán Fiona.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, canceló un viaje que realizaría este martes a Nueva York donde asistiría a una asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Mandatario dijo que la cancelación se debe a su interés de supervisar las labores de auxilio a las zonas dominicanas afectadas por el huracán Fiona.

“En esta semana tenía en mi agenda hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para presentar nuestra visión sobre temas políticos regionales y mundiales, pero ante los efectos causado por el paso del huracán Fiona es mi deber principal entender las necesidades y urgencias que en estos momentos se necesitan en el país. Por esta razón he decidido no viajar en esta semana a Nueva York, me quedaré en el país supervisando las labores de auxilio en las zonas afectadas por Fiona”, dijo.

Agregó que su deber presidente es establecer los mecanismos necesarios para “volver a la normalidad cuanto antes, reparar los daños y estar con mi gente”.

VISITARÁ HOY TRES PROVINCIAS

Expresó que este martes visitará las provincias La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor.

sp-am