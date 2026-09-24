Abel Martínez denuncia mafia en deportaciones de haitianos

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aspirante presidencial Abel Martínez denunció una supuesta mafia detrás de las deportaciones de haitianos que realiza el Estado dominicano.
«Es importante que se sepa que lo que hay con las deportaciones de haitianos ilegales en República Dominicana es una auténtica mafia. Cuando hablan de deportaciones, no están hablando de lo que dejan en el camino ni de la cuota que tienen que pagar esos ilegales para que, antes de llegar a la frontera, los suelten», expresó Martínez durante un encuentro con militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y dirigentes comunitarios identificados con su proyecto presidencial.
Advirtió que «así no puede caminar un país. La República Dominicana no puede seguir así, porque tampoco podemos tener más de dos millones de ilegales, mal contados, en territorio dominicano».
«Le hace falta seriedad a este Gobierno; hacen falta ejecutorias fiables y confiables en Migración, para que todo el que esté ilegal en República Dominicana sea deportado. Y no solo los haitianos: todo aquel que no cumpla con la ley, las normas y la Constitución no debe estar en nuestro territorio», afirmó.
Indicó que República Dominicana no debe convertirse en «una jungla» y pidió al Gobierno «ponerse en atención y cumplir lo que prometió».
Recordó que hace unos meses, cuando el Estado anunció medidas para corregir el flujo de ciudadanos indocumentados o con estatus migratorio irregular, fue de los primeros en felicitar las iniciativas.
LA CHUSMA DOMINIMIЕRDА LLEVANDO SU CULTURA DE TROGLODITAS Y MONOS SALVAJES AL MUNDO ENTERO
POR ESO NO LOS QUIEREN EN ESPAÑA EEUU ITALIA SUIZA ETC DONDE LLEGAN LLEGA LA ARRABALIZACION LA DROGA LA PROSTITUCION LA DELINCUENCIA Y LA M4RICONERIА
DOMINIMIЕRDАS DROGUEROS ALCEMOS
NUESTRA DROGA CON VIVA EMOCION
Y EL MUNDO ARRABALIZAREMOS
CON NUESTRA CULTURA ASQUЕRОSА EN ACCION
MONOS HIJOS DE SU MАLDITА MАDRЕ.
Abel llora por sus Rri Pios negros y largos.
Bray Vargas esta’ Loca y con ganas.
#MarraSucksDicks
La Misma Bolita Q lo podrido.
Eat shit dirty Faggot
Parece que le deportaron unos cuantos de sus maridos cables negros.
FACTURA 1937: MAS DE 350 MIL SERES HUMANOS ASESINADOS A SANGRE FRIA POR MANOS DOMINICANAS.
FACTURA 168-13: MAS DE 9 MILLONES DE SERES HUMANOS DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD POR UNA SENTENCIA RACISTA, FASCISTA Y XENOFOBICA.
FACTURA 27 DE FEBRERO 1844: INDEPENDENCIA DOMINICANA POR EL GRAN APOYO DE LOS REBELDES HAITIANOS, SIN ELLOS NO HABRIA INDEPENDENCIA.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
Ya lo entendi a este tipo : le gusta llevar la contraria, para asi llamar el atencion
Marra Cock sucking Faggot
MAMAGÜÉBÄZO