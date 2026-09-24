Abel Martínez denuncia mafia en deportaciones de haitianos

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aspirante presidencial Abel Martínez denunció una supuesta mafia detrás de las deportaciones de haitianos que realiza el Estado dominicano.

«Es importante que se sepa que lo que hay con las deportaciones de haitianos ilegales en República Dominicana es una auténtica mafia. Cuando hablan de deportaciones, no están hablando de lo que dejan en el camino ni de la cuota que tienen que pagar esos ilegales para que, antes de llegar a la frontera, los suelten», expresó Martínez durante un encuentro con militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y dirigentes comunitarios identificados con su proyecto presidencial.

Advirtió que «así no puede caminar un país. La República Dominicana no puede seguir así, porque tampoco podemos tener más de dos millones de ilegales, mal contados, en territorio dominicano».

«Le hace falta seriedad a este Gobierno; hacen falta ejecutorias fiables y confiables en Migración, para que todo el que esté ilegal en República Dominicana sea deportado. Y no solo los haitianos: todo aquel que no cumpla con la ley, las normas y la Constitución no debe estar en nuestro territorio», afirmó.

Indicó que República Dominicana no debe convertirse en «una jungla» y pidió al Gobierno «ponerse en atención y cumplir lo que prometió».

Recordó que hace unos meses, cuando el Estado anunció medidas para corregir el flujo de ciudadanos indocumentados o con estatus migratorio irregular, fue de los primeros en felicitar las iniciativas.