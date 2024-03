42% EU cree Israel ha sido «muy cruel» con sus ataques a Gaza

NUEVA YORK.- El 42% de los estadounidenses cree que Israel ha ido “demasiado lejos” en su respuesta en Gaza al ataque del grupo militante Hamás el pasado 7 de octubre, según una nueva encuesta.

El estudio, realizado por The Wall Street Journal, encontró que el 19% de los encuestados indicó que Israel no había ido lo suficientemente lejos, el 24% dijo que había sido correcto y el 15% no sabía o se negó a responder.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, dijo la semana pasada que más de 30.000 palestinos han muerto en los combates desde el inicio de la guerra. Y aunque el grupo no distingue entre civiles en esa cifra, algunos organismos como la ONU han dicho que la mayoría de víctimas son mujeres y niños.

Con respecto a si Estados Unidos está brindando suficiente apoyo a Israel, el 30% de los encuestados aseveró que el país estaba haciendo demasiado para apoyar a Israel. Esta respuesta ha aumentando en 8 puntos porcentuales desde la última encuesta, realizada en diciembre, la cual arrojó que el 22% creía que EE.UU. estaba haciendo demasiado.

La reciente encuesta también reveló que el 25% que piensa que es muy poco el apoyo estadounidense a Israel y el 32% respondió que era la cantidad adecuada.

EL PUEBLO PALESTINO Y LA OTAN

Entretanto, el porcentaje de quienes creen que Estados Unidos ha hecho muy poco para ayudar al pueblo palestino también ha aumentado. Mientras que en diciembre la misma encuesta arrojó que el 26% consideraba que se estaba haciendo muy poco por los palestinos, en la más reciente ese número aumentó a 33%.

El 24% de los encuestados dijo que Estados Unidos estaba dando demasiado apoyo a los palestinos, y el 25% dijo que era la cantidad adecuada de apoyo.

Por otra parte, la encuesta midió por primera vez la opinión de los votantes sobre la OTAN.

Esto luego de que el expresidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos no debería estar obligado a intervenir si Rusia u otro país ataca a un integrante de la alianza que no haya cumplido sus obligaciones financieras, así como su polémica declaración de que impulsaría a Rusia a hacer lo que quisiera con uno de esos países.

Sobre la primera afirmación, el 45% dijo estar a favor y el 46% en contra. Mientras que sobre impulsar a Rusia, el 82% se negó y apenas el 4% estuvo de acuerdo.

La encuesta, realizada del 21 al 28 de febrero entre 750 votantes registrados, tiene un margen de error de 3,6%.

jt/am