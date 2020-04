2,250 dominicanos fallecidos en USA

EL AUTOR es economista especializado en seguridad social. Reside en Santo Domingo.

Sólo en USA los dominicanos fallecidos por el COVI 19 bordean los 2,250, con proyección a unos 2,600. Abrigamos la esperanza de que la gran manzana pronto vuelva a ser una fuente de trabajo y de oportunidades para los dominicanos

Paradójicamente, la primera potencia económica y militar del mundo, ha sido reducida a la impotencia por el coronavirus, superando los 1,200,000 afectados, y cerca de 65,000 fallecidos. EEUU tiene la cuarta parte de la población de China y sin embargo ya supera más de doce veces la cantidad de víctimas del COVI 19.

Dentro de esta estadística macabra, a New York le corresponden 310,000 casos, con 24,000 muertes, para un 26% de los infectados y un 37% de los fallecidos. Actualmente concentra, junto a New Jersey, el 47.7% del total de los fallecidos.

Las mayores víctimas son millones de latinoamericanos, afroamericanos y asiáticos, porque son los más pobres, viven hacinados y con muchas limitaciones. Han perdido sus trabajos los cuales, por ser pocos calificados, difícilmente pueden realizarse en condiciones de distanciamiento social.

En medio de la desesperación por la imposibilidad de ganarse la vida mediante su trabajo habitual, no les queda otra alternativa que hacer filas durante horas para recibir comida gratis, y con suerte, esperar la llegada de un cheque del gobierno federal.

La situación más crítica recae sobre millones de indocumentados, a los cuales Donald Trump les ha negado la ayuda humanitaria mínima para su supervivencia, en estos momentos tan trágicos para todos, sin ni siquiera reducir su campaña de calumnias y descrédito gratuito.

El 70% de las muertes se concentra en New York y New Jersey

Nueva York, con 8,6 millones de personas, y más de 10.000 habitantes por km2, constituye el terreno más propicio para la propagación de las enfermedades infecciosas, ya que todas las actividades de esta mega metrópolis, dependen de la movilización de millones de personas en el metro y en autobuses.

Los barrios periféricos -donde viven millones de hispanos- registran el doble de las tasas de infección: el Bronx, con 1,273, y Manhattan con solo 611 casos por 100.000 habitantes. El Alto Manhattan es una zona de alta incidencia, donde se concentra la mayoría de los “dominicanos ausentes”.

En los Estados Unidos viven más de dos millones de dominicanos, concentrados en New York, New Jersey, Miami, Chicago y Boston. Sólo en New York residen más de 875,704 dominicanos, el 42% del total, y en New Jersey otros 309.355. En esas dos ciudades, las más castigadas por el COVI 19 cohabitan casi 1,200,000 dominicanos.

Al 29 de abril se estima en 2,250 dominicanos fallecidos, sólo en los Estados Unidos y todavía creciendo, pudiendo ascender a unos 2,600, sin incluir los muertos en España, Italia, y Puerto Rico. Esta tragedia ha llenado de incertidumbre y luto a miles de hogares que ni siquiera han podido despedir a sus seres queridos.

Para el país, además, representa una gran pérdida de ingresos en divisas, no sólo a causa de las muertes, sino debido a un desempleo récord del 16%, desde luego, más acentuado en el caso de las minorías. Recordemos que el año pasado las remesas superaron los 7,100 millones de dólares, una cantidad equivalente al aporte del turismo, siendo un soporte vital para la estabilidad macroeconómica del país.

En los últimos días se observa una reducción de los casos y de las muertes en New York y New Jersey, por lo que abrigamos la esperanza de que este proceso se consolide y que la gran manzana pronto vuelva a ser una fuente de trabajo y oportunidades para millones de inmigrantes de todo el mundo. ADS/335/30/04/2020

Para leer los demás mensajes publicados por el autor, favor de visitar nuestra página web:

https://seguridadsocialparatodos.net