2.6 millones estudiantes están convocados nuevo año escolar

Santo Domingo, 23 ago (EFE).- Un total de 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades, están convocados al nuevo curso escolar que se iniciará formalmente el próximo lunes, informó este sábado el Ministerio de Educación (Minerd).

En un comunicado, el Minerd aseguró que «se han implementado medidas concretas orientadas a mejorar la enseñanza, incluyendo la formación continua de docentes, la dotación de mobiliario escolar y recursos educativos, con el objetivo de garantizar un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes».

Asimismo, la institución invitó a las familias y a la sociedad a involucrarse activamente en el ciclo escolar, recordando que la educación «es un esfuerzo colectivo que requiere colaboración y compromiso de todos».

«Este será un año de esperanza, crecimiento y nuevas oportunidades. Invitamos a todos a sumarse con alegría a esta gran misión educativa», señaló el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en un comunicado.EFE

