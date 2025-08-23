2.6 millones estudiantes están convocados nuevo año escolar

imagen

Santo Domingo, 23 ago (EFE).- Un total de 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades, están convocados al nuevo curso escolar que se iniciará formalmente el próximo lunes, informó este sábado el Ministerio de Educación (Minerd).

En un comunicado, el Minerd aseguró que «se han implementado medidas concretas orientadas a mejorar la enseñanza, incluyendo la formación continua de docentes, la dotación de mobiliario escolar y recursos educativos, con el objetivo de garantizar un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes».

Asimismo, la institución invitó a las familias y a la sociedad a involucrarse activamente en el ciclo escolar, recordando que la educación «es un esfuerzo colectivo que requiere colaboración y compromiso de todos».

«Este será un año de esperanza, crecimiento y nuevas oportunidades. Invitamos a todos a sumarse con alegría a esta gran misión educativa», señaló el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en un comunicado.EFE

mf

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
2 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Frank DeJ
Frank DeJ
2 minutos hace

ASI LOS QUIERO VER MUCHACHOS : SANOS , SEGUROS Y FELICES . //////////////////////////////////JUVENTUD DIVINO TESORO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

0
0
Responder
La MAMI
La MAMI
54 minutos hace

Cuánta publicidad a algo que se hace todo los años, cuál es el show

0
0
Responder