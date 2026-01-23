Vaguada causa lluvias en Santo Domingo y otras zonas de la RD

Santo Domingo, 23 ene febrero – El viento moderado del este y la influencia de una vaguada ha hecho que, desde tempranas horas del día, se estén produciendo chubascos dispersos, sobre todo en municipios de las regiones norte y noreste de la República Dominicana , informó este viernes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Han sido más frecuentes en el gran Santo Domingo, así como en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat y Duarte,.

En la tarde se podrían producir precipitaciones sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan y Elías Piña.

La actividad de lluvias disminuirá de manera gradual durante la noche.

Recomienda precauciones



Mientras, en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a ráfagas de viento y olas peligrosas.

En el resto del perímetro atlántico se recomienda navegar con precaución.

Las temperaturas mínimas oscilan entre 20 y 22 grados Celsius y las máximas entre 29 y 31 grados. EFE

pma