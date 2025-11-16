Medina y Pujols encabezan asamblea PLD el domingo DN

SANTO DOMINGO.- E Miembros y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Distrito Nacional se preparan para asistir masivamente a la Asamblea de Dirigentes y Militantes que se celebrará este domingo (16 noviembre) en el local del Club Rafael Barias en Villa Consuelo.

Desde inicio de la semana los integrantes de los bloques de Comités Intermedios del PLD en la capital motivan la participación y tienen organizado su traslado colectivo a la actividad.

El acto está programado para iniciar partir de las 10.00 de la mañana en el local del Club Rafael Barias, ubicado en la Calle Eusebio Manzueta, Villa Consuelo y será encabezado por el ex Presidente Danilo Medina, Presidente del PLD y Johnny Pujols, su secretario general, con el respaldo del Comité Político y la dirección partidaria en el Distrito Nacional. }

El encuentro se enmarca dentro de las actividades de fortalecimiento y motivación de la dirigencia y militancia peledeísta, que ha llevado a la dirección del PLD a realizar actos similares en todo el país.

Alrededor de trescientos (300) nuevos miembros ingresarán al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la actividad, con la juramentación a cargo del ex presidente de la República, Danilo Medina.

En el desarrollo de la agenda de la actividad intervendrá la dirección Peledeísta en el Distrito Nacional, el secretario general, Johnny Pujols y el presidente del PLD, Danilo Medina, quien además de tomar el juramento a los nuevos miembros, tiene a su cargo las palabras de cierre.

an/am