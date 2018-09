Zoila Luna pide disculpas por comentario sobre Andreea Celea

SANTO DOMINGO.- La comunicadora Zoila Luna pidió disculpas a través de sus redes sociales y un programa radial a la familia de Andreea Celea y a la sociedad que se sintió ofendida por su comentario hace unos días diciendo “”No me vengan a mí con pendejadas de un Hashtag donde usted está reclamando justicia”.

“Ante una familia y una parte de esta sociedad que se haya sentido irrespetada en su dolor, irrespetada en su pérdida, presento mis disculpas. No es ni ha sido nunca mi intención la de echar cal sobre una herida tan profunda como perder a una hija, a una hermana víctima de un crimen atroz, de un feminicidio. Sólo me queda asumir con humildad el daño causado a esta familia, no ha sido en momento alguno mi intención irrespetar su dolor. Lamento el alcance de mis palabras.”, posteó Luna.

Mientras que a través del programa radial indicó que la hermana de la hoy occisa, Cezara Voicila, sólo escuchó una parte de los dicho en su comentario por eso fue el malentendido.

“Yo recibí esta madrugada un mensaje de la hermana de Andreea y le respondí diciéndole que yo respetaba su dolor, y que si la había ofendido yo me disculpaba con ella y su familia, así como ella escuchó una parte de mi comentario y omitió la otra parte donde decía cómo fue para mí ver el llanto de su madre en televisión”, dijo.

“Yo aprovecho esta oportunidad para disculparme si yo con mi posición y mi planteamiento en días pasados ofendí e irrespetado el dolor de cualquier persona que este siendo víctima de violencia, yo con toda humildad pido disculpas”, agregó.

of-am