Vogue nombra dominicana como modelo revelación del 2017

SANTO DOMINGO.- La prestigiosa revista Vogue nombró a la modelo dominicana Hiandra Martínez como la “Revelación del 2017”, luego de una encuesta realizada en su cuenta de Instagram @voguerunway donde obtuvo un 82% de los votos.

Martínez, oriunda de Azua, caminó esta temporada para más de 32 diseñadores en Nueva York, Londres, Milán y Paris, entre ellos Tom Ford, Calvin Klein, Coach, Stella McCartney, Valentino, Ferragamo, Chanel, Saint Laurent, Paco Rabanne, Max Mara, FentyXPuma, Helmut Lang, Tory Burch, Anna Sui, Michael Kors, Burberry, JW Anderson y Mary Katrantzou.

Hiandra Martínez, modelo de Ossygeno Models Management, hizo las campañas de Saint Laurent, Moschino y Coach; y fue la cara para la línea “pre-fall” de Oscar de la Renta.

La modelo dice que aprovechará este momento al máximo, con todas las oportunidades que le están brindando. “En República Dominicana iba a los casting y los diseñadores no me elegían, ahora no me creo que esto está pasando, doy gracias a Dios por todo lo que estoy viviendo”.

Sandro Guzmán su manager y descubridor, dice que Hiandra Martínez es la nueva estrella dominicana, “ha conseguido cosas que muy pocas modelos criollas han logrado, es un ejemplo de disciplina, la primera dominicana en hacer la campaña mundial de Saint Laurent, Moschino y Coach, además de que fue la modelo criolla con más cantidad de desfiles esta temporada”.

of-am