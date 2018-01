Violinista dominicana Aisha Syed se presentará en el Carnegie Hall

SANTO DOMINGO.-La violinista dominicana Aisha Syed, descrita como una “virtuosa del violín” por la prensa internacional, se presentará en el prestigioso Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York, el próximo 27 de febrero, a las 8 de la noche.

El evento musical es auspiciado por el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Comisionado en los Estados Unidos.

De acuerdo con el Carnegie Hall, la presentación de Syed marca su debut en Nueva York durante su gira Golden Land World Tour por Japón, India, China, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Estará acompañada del pianista Martin Labazevitch.

El programa incluye las composiciones “Danse espagnole” de La vida breve, de Falla; Violín Sonata No. 2, de Ravel; Carmen Fantasy, Op. 25, de Sarasate; y, entre otras, Chaconne in D Minor from Violin Partita No. 2, BWV 1004, de Bach.

El Carnegie Hall está localizado en la calle 57 y la Séptima Avenida en Manhattan.

Para adquirir boletas, visite la página: https://www.carnegiehall.org/Calendar/2018/02/27/AISHA-SYED-CASTRO-0800PM

