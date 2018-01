VENEZUELA: Negociador opositor rechaza el ultimátum de Maduro

Caracas.– El diputado Simón Calzadilla, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el Gobierno chavista, rechazó hoy el “ultimátum” lanzado este lunes por el presidente Nicolás Maduro en relación al diálogo que mantienen las dos partes.

“Que nos explique el ciudadano presidente si ese tono y esa amenaza, ese ultimátum, puede contribuir a un proceso seriode negociación”, dijo Calzadilla en una entrevista en la cadena Globovisión.

En un discurso ante la Asamblea Constituyente, Maduro dijo ayer que dará “la última oportunidad a la oposición”, en referencia a la reunión programada para este jueves 18 de enero, que fue convocada después de que se cerraran sin acuerdo los encuentros entre Gobierno y oposición del 11, el 12 y el 13 de enero.

“Yo solamente llamo a que en la mesa de diálogo le demos otra oportunidad a la oposición este jueves 18 de enero, le demos la última oportunidad a la oposición, porque ellos quieren seguir haciendo perder el tiempo al país, a las instituciones”, dijo Maduro ante la Constituyente.

El diputado Calzadilla no confirmó la participación de la delegación opositora en la reunión del jueves. “El equipo de negociación de la (coalición opositora) Mesa de la Unidad y la Unidad confirmará o no esa reunión del 18 en las próximas horas”.

“Que estén presentes todos los cancilleres en el proceso de negociación es una condición necesaria para avanzar”, dijo Calzadilla sobre la presencia en la próxima reunión de los ministros de Exteriores de la región que están actuando como garantes del proceso de negociación.

“Eso se está consultando con todos ellos”, añadió el diputado en alusión al próximo encuentro, que, como las demás reuniones de este proceso de diálogo iniciado en diciembre, volverá a celebrarse en la República Dominicana.

En su alocución del lunes, Maduro aseguró tener “información de muy buena fuente” según la cual “la oposición está tramando una jugada para retirarse de las elecciones presidenciales” que deben celebrarse este año y para las que todavía no hay fecha.

Dijo también que su Gobierno trabajará “para que haya elecciones realmente participativas, ejemplares, pulcras (…) con ellos o sin ellos”, en referencia a la oposición. “Nosotros no estamos planeando nada”, respondió Calzadilla.

“Dependiendo de las condiciones electorales, haremos una evaluación si vale la pena ir o no, porque si no hay ningún tipo de garantías, unos podrán considerar que no vale la pena ir así”, explicó.

La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) señalado por haber favorecido al Gobierno en procesos electorales es una de las demandas centrales de la oposición en el proceso de diálogo.

La MUD aspira a lograr unas condiciones electorales justas para derrotar al presidente Maduro en las urnas en las presidenciales que deben celebrarse este año.