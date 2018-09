VENEZUELA: Decenas regresan con el ‘puente aéreo’ de Maduro

CARACAS, Venezuela.- Decenas de migrantes venezolanos están volviendo a casa a través del “puente aéreo” creado por Nicolás Maduro para favorecer su retorno a través de las embajadas en esos países.

“Yo me quiero regresar a Venezuela porque aquí me ha ido muy mal, me han tratado mal. En los trabajos que he estado, no he tenido suerte, me han querido humillar“, se lamenta un hombre, que ha acudido a la embajada de Venezuela en Lima para subirse a uno de los vuelos.

“Sabemos que la situación en el país está fuerte, pero si aquí estamos luchando también para mandar (dinero) y eso, lucharemos mejor allá en el país“, añade con gesto resignado una mujer. lunes, el presidente Nicolás Maduro, después de pedir a sus compatriotas que dejen de limpiar retretes por el mundo, les ofreció una vuelta organizada “al terruño”.

“He ordenado que se active en el plan vuelta a la patria que se active un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que quieren regresar a su terruño amado, a la tierra que vio nacer a Simón Bolívar“, sentenció Maduro.

Pero el regreso corre el riesgo de no ser nada fácil. Las medidas económicas puestas en marcha por el gobierno venezolano, lejos de dar frutos, parece que han acelerado aún más la hiperinflación récord del país. Según la Asamblea Nacional -el parlamento de mayoría opositora-, en agosto los precios han subido a un ritmo del 4 % diario, más de un 220 % en un solo mes.

El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación venezolana cerrará este año en 1.000.000 por ciento.