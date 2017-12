Venezuela: ANC declara ‘non gratos’ a diplomáticos y libera presos políticos

CARACAS.- La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela declaró persona “non grata” al encargado de negocios de Canadá y al embajador de Brasil por sus críticas al gobierno socialista y paralelamente anunció la liberación de más de 80 opositores detenidos.

La presidenta del órgano de carácter oficialista Delcy Rodríguez, hizo ambos anuncios, sin relación aparente uno y otro, luego de que varios países incluyendo vecinos latinoamericanos criticaran al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de quebrantar la democracia y los derechos humanos.

Entre quienes han cuestionado al Gobierno venezolano están el encargado de negocios de Canadá, Craig Kowalik, a quien la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) acusó de realizar “insistente, grosera y vulgar intromisión” en los asuntos internos del país , dijo Rodríguez.

El Gobierno de Canadá reaccionó poco después y afirmó que no se mantendrá en silencio mientras Venezuela “le roba a su pueblo sus derechos democráticos y humanos fundamentales”.

“Nuestra resolución permanece sin cambios. Continuaremos trabajando para abordar esta situación y ayudar al pueblo venezolano, incluso a través del Grupo de Lima, un grupo de países de la región enfocados en restaurar la democracia en Venezuela”, expresó en un comunicado.

La ANC también declaró persona “non grata” a Ruy Pereira, embajador en Venezuela de Brasil, cuyo Gobierno ha desconocido a la constituyente. Rodríguez acusa a la administración de Michel Temer de quebrantar el hilo constitucional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil rechazó la medida. “Esta decisión demuestra una vez más el carácter autoritario del Gobierno de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo. Brasil aplicará las medidas de reciprocidad correspondientes”, dijo en un comunicado.

Liberación de opositores

El Gobierno de Maduro y la oposición se han sentado a dialogar y hasta ahora no han llegado a acuerdos para mitigar la profunda crisis política y económica que sacude a la nación.

Entre las demandas de la oposición en la mesa de negociación que se ha reunido en República Dominicana ha estado la liberación de políticos presos y otros activistas detenidos por haber participado en protestas antigubernamentales en 2014 y 2017.

Sorpresivamente, Rodríguez anunció el sábado que serían liberados unos 80 de ellos, a quienes se les aplicarán medidas sustitutivas entre las que estarán trabajo comunitario y de compensación para la víctima.

“Hemos recomendado que un número significativo de personas que se encuentran privadas de libertad, bien sea porque están procesadas o porque han sido condenadas, sean beneficiarias de medidas sustitutivas”, explicó a periodistas.

Este domingo 24 de diciembre, medios locales reportaron que dentro de los liberados se encuentran los activistas Andrea González, Betty Grossi y Dany Abreu, ganadores del reciente Premio Sájarov.



