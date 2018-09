Un millón de firmas para Leonel y la Presidencia ¿pa’ cuando?

Si alguien dudaba de lo que representa políticamente el expresidente Leonel Fernández Reyna tiene que revisarse, debido a que el príncipe Fernández es el primer peledeísta en llevar esa organización partidaria al poder en 1996, y no sólo eso, sino que también lo ha mantenido en la primacía del electorado dominicano, llevándolo a obtener todas las victorias políticas de los últimos 20 años en el país, incluyendo el 2016 a pesar de que sus mismos compañeros de partido le trajeron al “Capo” para quitarle la candidatura presidencial en el 2015.

Yo que fui parte de los obstáculos encontrados por el Dr. Leonel Fernández para ser candidato presidencial del PLD en el 2015 y retornar al poder en el 2016, reconozco que Leonel tiene condiciones excepcionales como líder político, y dotes que ni Hipólito Mejía y mucho menos Danilo Medina los tienen, eso lo confirma que a pesar de las trapisondas y los golpes bajo recibidos de la persona a quien él le entregó la antorcha en el 2012, todavía sigue vivo y con posibilidad de volver a ser presidente de la República por el Partido de la Liberación Dominicana u otras estructuras partidarias, si no se devuelve y sigue como va, firme y decidido.

El acto del millón de firmas realizado el domingo ratifica el liderazgo y carisma del exgobernante Leonel Fernández y lo sitúa en la ruta de la nominación presidencial hacia el 2020, no sólo por la actividad en sí, sino también por las posiciones fijadas en la misma al decir: “Con más de un millón de firmas, no hay marcha atrás. En noviembre seremos 1.5 millones y en marzo más de 2 millones, y por eso les digo que no hay marcha atrás. La Constitución es sagrada, debe respetarse, es el límite del ejercicio del poder político en cualquier lugar del mundo, son las reglas del juego y eso se debe respetar. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país; visitaremos ciudades y campos; lomas y valles; hogares humildes de República Dominicana, escuchando y aprendiendo del pueblo, en una jornada indetenible para subir una vez más las escalinatas del Palacio Nacional”. Leonel con ese discurso prendió la chispa que le faltaba a sus seguidores.

Los danilistas y ministros reeleccionistas del Palacio Presidencial trataron de minimizar el acontecimiento del millón de firmas del León, al poner a circular en las redes sociales y periódicos digitales que sólo estuvieron presentes 5 de 35 miembros que tiene el Comité Político del PLD: Rafael Alburquerque, Franklin Almeyda, Radhamés Jiménez y Bauta Rojas. De igual forma, 5 de 27 senadores del PLD: Dionis Sánchez, Amarilis Santana, Manuel Güícharo, Prim Pujals y José Rafael Vargas. Asimismo, 36 de 109 diputados del PLD, tales como Henry Meran, Orlando Espinoza, Rubén Maldonado, Marcos Cross, Juan Carlos Quiñones, Demóstenes Martínez, Johanny Guzmán, Juan Rodríguez, Carlos Guzmán, Francisco Bautista, Yuderka De La Rosa, Norys Medina, entre otros. Si bien es cierto que en este momento esa es la realidad política de Fernández en la cúpula del PLD, no es menos cierto que el presidente Danilo Medina no puede reelegirse en el 2020 con la actual Constitución y su transitorio. A juzgar por la coyuntura el único que posee posibilidades reales hacia el 20, es Leonel debido a que no tiene ningún impedimento constitucional para aspirar.

El exmandatario Leonel Fernández Reyna está obligado a seguir arando con los bueyes que tiene dentro del Partido de la Liberación Dominicana y no preocuparse mucho por los peledeístas, ya que ellos han demostrado con Danilo en el 2007 y con él en el 2015, que son traicioneros, arribistas, oportunistas y comerciantes de la política, que sólo están con quien en el momento ostenta el poder, sin importar que sea Pedro o María. En la medida que los fariseos morados vean que Leonel se perfile como el próximo presidente de la República irán llegando en manada como las vacas. El gran reto del León es demostrarles a las bases del PLD y a la sociedad dominicana que él tiene los números para ganar las elecciones del 2020.

