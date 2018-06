Trump y primer ministro japonés con esperanzas por cumbre con Kim

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves en el salón oval de la Casa Blanca al primer ministro de Japón, Shinzo Abe para hablar de las expectativas de la próxima cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un sobre la cual dijo será “mucho más que una oportunidad para la foto”.

Trump reiteró que la reunión será parte de un proceso y que no cree que se llegue a un acuerdo en una reunión. “Esto no será solo una oportunidad para la foto, será como mínimo el inicio quizás de una buena relación y eso es algo muy importante para llegar a un acuerdo final -que incluya la desnuclearización-“, indicó el presidente Trump, quien no descartó la idea de que pueda suceder

Luego del tradicional saludo frente a las cámaras, el presidente Trump expresó que entre los temas a tratar con Shinzo Abe estarán “el comercio y obviamente hablaremos extensamente sobre Corea del Norte”.

Trump indicó que compartirían ideas y aseguró que las cosas van por buen camino y que todo está listo para la cumbre con Kim Jong Un, aunque señaló que la reunión “puede estar sujeta a cambios”.

Por su parte, el primer ministro japonés expresó su sincera esperanza de que la próxima cumbre “sirva como una oportunidad para que tengamos una mejor paz y estabilidad. Y este será el momento dramático y transformador en términos de la situación al noreste de Asia”.

Antes de abordar el avión que lo traería a Estados Unidos, Abe dijo a los periodistas que quería estar en la misma página con Trump en referencia a la esperada cumbre programada para el 12 de junio en Singapur.

Otro de los temas que se espera sea tratado, es el caso de los japoneses secuestrados por agentes norcoreanos. Uno de ellos es el caso de Megumi Yokota, quien desapareció en una ciudad costera al norte de Japón en 1977.

Pyongyang ha admitido el secuestro de Megumi, pero han dicho que falleció hace varios años, pero sus familiares creen que está viva en Corea del Norte.

Abe ha citado el tema de los secuestros japoneses con el presidente de Estados Unidos anteriormente. Tanto Trump como su secretario de Estado, Mike Pompeo, han prometido previamente abordar el problema.

“Antes de esta histórica cumbre entre EE. UU. y Corea del Norte, me reuniré con el presidente Trump para coordinar el avance del asunto nuclear, los misiles y, lo más importante, el tema de los secuestrados, quiero asegurar que la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos será un éxito “, dijo Abe el miércoles.