OPINION: ¿To be or not to be Reeleccionista en el 2020?

“To be or not to be”, que en castellano se podría traducir: “Ser o no Ser”, es una de las frases más famosas del idioma Inglés, la cual fue popularizada por el escritor y dramaturgo, William Shakespeare, en “Hamlet”. una de sus tres óperas clásicas.

Hamlet es una obra que se define como una tragicomedia y que Shakespeare escribió entre los siglos XVI y XVII. Cuenta la trágica historia de una familia real de Dinamarca.

En esta ópera, el personaje principal es Hamlet, quien es el hijo del rey. La trama, o el problema principal a resolver de esta ópera, es que el rey fue asesinado por su propio hermano, quien se apodera de su trono y de su mujer.

Luego, un fantasma le cuenta toda la historia a Hamlet y le incita a vengar la muerte de su padre, pero este, Hamlet, se comporta un tanto ambivalente para enfrentar el reto, entonces, Hamlet pronuncia el discurso en donde se auto pregunta: “To be ir not to be.”

Les cuento el resumen de este clásico del arte Europeo y mundial, debido a que observo en un segmento importante de los peledeístas, actitudes ambivalentes con respecto al tema de la reelección del compañero Lic. Danilo Medina en el 2020, como si estuvieran atrapados en la frase del discurso de la tragicomedia Inglesa “Hamlet”, “¿To be or not be reeleccionista en el 2020?

Esta actitud de ambivalencia de un segmento importante de los dirigentes peledeístas, es la que me obliga a madrugar, asumir, y expresar mi posición política con relación a las elecciones del 2020, ya que si seguimos en esa dirección, podríamos no retener el poder, lo cual sería una verdadera tragedia para el país y para el PLD.

Creo que debe ser el Comité Político al que corresponde convencer al compañero Lic. Danilo Medina de la necesidad de que tiene el país, y el PLD, que nos siga dirigiendo por cuatro años más debido a que:

Primero, es el único por el cual el compañero Dr. Leonel Fernández podría aplazar sus aspiraciones para el 2024, vía un pacto político, sin la necesidad de pasar por el trauma de unas primarias internas, las cuales no nos convienen, en la actual coyuntura política.

Segundo, también porque es por el único por el cual los actuales aspirantes presidenciales internos declinarían sus candidaturas.

Tercero, es el único que el empresariado dominicano apoya sin reservas en todas sus ejecutorias.

Cuarto, es el único que garantiza que el partido vaya unido, monolíticamente, a las elecciones del 2020, como claman el 99.99% de nuestros dirigentes.

Y quinto, es el único que nos asegura que ganemos en la primera vuelta en el 2020.

Creo que el Comité Político debería asumir su responsabilidad política principal, según los estatutos del partido. Si no lo hace, entonces quedaría en franco cuestionamiento por los miembros del Comité Central, los dirigentes medios y los militantes del partido y muchos de sus miembros, podrían perder su posición dentro de este organismo en la próxima renovación partidaria.