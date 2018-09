Sombrío panorama para Casa Blanca y republicanos antes de las elecciones

WASHINGTON.- El pronóstico para el presidente Donald Trump y su partido fue sombrío en una reunión informativa posterior al Día del Trabajo en la Casa Blanca. Un importante encuestador republicano dijo a funcionarios sénior que el factor determinante en las elecciones no sería la mejora de la economía o el aumento constante en la creación de empleos, sino cómo se sienten los votantes sobre Trump.

Y la mayoría del electorado, incluido un porcentaje considerable de votantes republicanos, no se siente bien con el presidente, según una presentación del encuestador Neil Newhouse que abarcó docenas de páginas.

El informe de Newhouse se produjo en medio de un estado de ánimo sombrío entre los funcionarios republicanos a medida que se acerca la elección de noviembre.

Los líderes partidarios ya estaban preocupados de que un aumento en el entusiasmo entre los demócratas y el desprecio a Trump por parte de republicanos moderados pondría a la Cámara fuera de su alcance. Pero algunos republicanos ahora temen que su mayoría en el Senado también esté en peligro, un escenario que era impensable hace unos meses dado el mapa favorable del Senado para el partido.

“Para que los candidatos republicanos ganen en estados inestables, necesitan a todos los votantes que apoyan al presidente Trump, más una parte de los que no lo hacen”, dijo Whit Ayres, un encuestador republicano.

Miembros de ambos partidos dicen que los republicanos aún tienen ventaja en la lucha por el control del Senado. Pero los funcionarios del Partido Republicano están cada vez más preocupados de que los nominados en los estados de tendencia conservadora como Missouri e Indiana tengan un desempeño deficiente, mientras que las contiendas en Tennessee y Texas, que deberían ser fáciles para los republicanos, están peleadas.

El líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, activó una alarma la semana pasada, advirtiendo que cada una de las contiendas competitivas del Senado sería “como una pelea con cuchillos en un callejón”.

Parte del debate público entre los republicanos parece ser estratégico, ya que los funcionarios del partido intentan motivar tanto a los votantes como a los donantes. Muchos votantes republicanos moderados “no creen que haya nada en juego en esta elección”, según los documentos que Newhouse presentó a los funcionarios de la Casa Blanca.

Él atribuyó esa creencia, en parte, al desprecio por las encuestas públicas, dado que en las elecciones presidenciales de 2016 la mayoría de las encuestas mostraron que la demócrata Hillary Clinton derrotaría a Trump .

Newhouse y la Casa Blanca no hicieron comentarios sobre la reunión de principios de septiembre. The Associated Press obtuvo una copia de la presentación de Newhouse, y dos republicanos con conocimiento de la reunión discutieron los detalles bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre el asunto públicamente.

En la Casa Blanca, la ansiedad por las elecciones de mitad de período ha ido en aumento durante meses, ya que las encuestas muestran cada vez más un entorno desafiante para el Partido Republicano y un mayor entusiasmo demócrata.

El gran número de pugnas competitivas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado está estirando las reservas de efectivo y forzando cálculos difíciles sobre dónde desplegar recursos y sustitutos. Y cada vez hay más temores de que la coalición de votantes que entregó a Trump a la Casa Blanca no salga a votar para las elecciones de mitad de periodo.

Incluso si esos votantes aparecen en grandes cantidades, los republicanos aún podrían quedarse cortos.

La encuesta presentada a los funcionarios de la Casa Blanca, que fue encargada por el Comité Nacional Republicano, mostró que los leales partidarios de Trump constituyen aproximadamente una cuarta parte del electorado. Otra cuarta parte está compuesta por republicanos a los que les gustan las políticas de Trump, pero no el propio presidente, y no parecen motivados para respaldar a los candidatos republicanos. Y aproximadamente la mitad de los votantes de las elecciones de medio término esperados son demócratas animados por su oposición al presidente.

Los asesores de la Casa Blanca dicen que Trump recibe informes regularmente sobre el panorama político y que está al tanto de las encuestas cada vez más sombrías, a pesar de que pronosticó una “ola roja” para los republicanos en Twitter y en los mítines de campaña.

Los asistentes dicen que las sobrias reuniones informativas de Trump con los funcionarios del partido republicano a veces se ven compensadas por las frecuentes conversaciones que mantiene con un grupo de asesores externos que pintan una imagen más soleada del panorama electoral y le recuerdan al presidente su victoria en 2016.

La paradoja para los republicanos es que la mayoría de los estadounidenses están en gran medida satisfechos con la economía, según numerosas encuestas. Pero el partido ha luchado por mantener la economía en el centro del debate electoral, mientras Trump sigue destacando otros temas, incluida su frustración con la investigación del abogado especial Robert Mueller y su intenso enojo con las descripciones poco halagüeñas de su presidencia en un libro del periodista Bob Woodward y un editorial anónimo de un alto funcionario del gobierno publicado en el New York Times.

Trump sorprendió a algunos patrocinadores el jueves cuando disputó la cifra de muertos en Puerto Rico por el huracán María del año pasado, justo cuando otra tormenta se precipitaba hacia la costa este.

Newhound dijo a los funcionarios de la Casa Blanca que Trump podría apelar a moderados e independientes al enfatizar que una mayoría demócrata estaría fuera de la corriente principal en temas como la abolición del ICE y la atención médica financiada por el gobierno.

Otros estrategas republicanos han ofrecido a los candidatos consejos similares. Karl Rove, quien se desempeñó como estratega político principal del presidente George W. Bush, dijo que si los republicanos pintan a sus rivales demócratas como blandos con la inmigración o a favor del alto gasto gubernamental en atención médica, “eso es una mezcla tóxica para los republicanos e independientes que apoyan políticas republicanas”.

En sus apariciones de campaña más recientes, Trump suavizó sus predicciones de una ola republicana y advirtió a los seguidores de que una mayoría demócrata en el Congreso tendría consecuencias. Pero se centró menos en las implicaciones políticas si los demócratas recuperan el control del Congreso y más en el impacto en su presidencia, incluida la posibilidad de un juicio político.

“Si sucede, es tu culpa, porque no saliste a votar”, dijo Trump sobre la posibilidad de ser acusado. “No saliste a votar, esa es la única forma en que podría suceder”.

of-am