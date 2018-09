OPINION: Sí, hay Oposición

No es raro para cualquier ciudadano escuchar o leer en cualquier medio de comunicación que en República Dominicana “no hay oposición” y que el partido oficial se mantendrá en el poder luego de las próximas elecciones.

Esa expresión, repetida muchas veces, comienza a ser aparentemente asimilada y a creerse.

Algo a tomarse en cuenta es ¿Quién o quiénes, son los que enarbolan tal argumento? ¿Por qué? ¿En cuáles programas o medios?

¿Qué es oposición política? Simplemente, es todo el sector adverso al poder establecido. Incluye a aquellos ciudadanos que no tienen vínculos, que no son miembros de partido político alguno.

Entendido esto, comprenderemos el por qué perseguir que se crea que en nuestro país, no hay oposición política.

Se procura, se persigue mantener a los partidos opositores separados, sin metas políticas comunes, al sembrar desconfianza, inquina, temores, odios y recelos.

Se les enrostran los porcentajes alcanzados en las elecciones generales pasadas para mantenerlos desunidos y se olvidan de la gran masa de votantes, que no tienen sus nombres registrados en las organizaciones políticas del sistema.

El tiempo se agota para la oposición. Cada día que pasa es determinante. Tienen, deben sus dirigentes dar claras señales de unidad.

Unidad que incluya a todos o la mayoría de los movimientos sociales que también hacen oposición. Nuevas estrategias, nuevas alternativas.

Desgraciadamente, no es tarea fácil. Y no lo es, porque muchos dirigentes de partidos creen tener dotes presidenciales y no están dispuestos a ceder en sus aspiraciones meramente personales.

Con todo y los problemas serios dentro del PLD, con cismas “voltajes, amperajes y frecuencias diferentes en sus líneas”, la llamada oposición ha de dar señales que no haya necesidad de decodificarlas, sobre unidad con miras a las venideras elecciones.

Propuestas básicas y posibles que den respuestas a las más elementales preocupaciones sociales de la República Dominicana.

Unidad política opositora, que ayude a superar el pesimismo y la desesperanza en una sociedad sedienta de justicia.

of-am-sp