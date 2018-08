CHILE: Pedro Sánchez dice “España se siente en deuda con Venezuela”

“Nosotros creemos que Venezuela dejó de ser una democracia, y que hoy día no hay democracia, no hay separación de poderes, no hay respeto a los derechos humanos, no hay estado de derecho -señaló Piñera durante la rueda de prensa conjunta-. Pero, hay algo que puede ser aún más grave que eso, que es que está viviendo una profunda crisis humanitaria”.

“Nosotros nos sentimos en deuda con Venezuela -apuntó Pedro Sánchez-. Cuando España sufrió una dictadura, sufrió una guerra civil, vimos como personas que huian de esa dictadura, de esa guerra civil eran acogidas por el país venezolano. Por tanto, somos un país que se siente en deuda con Venezuela y, por tanto, no es una crisis que a nosotros nos resulte ajena”.

Sánchez ha reconocido la respuesta que está dando Chile ante la llegada al país de 147.000 venezolanos desde comienzos de este año. También se dirigió a los españoles residentes en Chile para ratificar su compromiso de modificar el denominado “voto rogado”, ya que cree que dificulta la participación de los emigrantes españoles en las elecciones en España.

Piñero bromea y dice a Sánchez que se nota que solo lleva dos meses en el cargo

Piñera le agradeció que haya elegido Chile para su primer viaje oficial fuera de la UE y bromeó sobre su aspecto físico asegurando que se le nota en la cara que solo lleva dos meses en el cargo.