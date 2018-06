Cantante Ricky Martin quiere que sus hijos sean gay’s, igual que él

Ricky Martin es Antonio D’Amico, el viudo del diseñador italiano Gianni Versace, en la serie El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story.

Un papel con el que se siente muy identificado porque le permitió revivir todo lo que hizo para ocultar su homosexualidad.

Así lo dijo el propio cantante en conversaciones con la revista ‘Gay Time’. Ahora, en una entrevista en ‘Popcorn with Peter Travers’, una sección del programa ‘Good Morning America’, el cantante ha vuelto a hacer un paralelismo entre su vida y la del modelo, confesando además un polémico deseo.

‘Yo no sé. Mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fuesen homosexuales’, dijo el puertorriqueño al ser preguntado si le gustaría o no que sus gemelos, Valentino y Matteo (9), sean gays.

Salir del armario convirtió a Ricky Martin en un hombre más maduro, pues antes ‘era un gay encerrado’ que se ocultaba de sus compañeros.

De ahí el polémico anhelo que tiene para sus niños. ‘La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo..- Veo colores. Ahora comprendo por qué el símbolo [del orgullo gay] es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte’, afirmó el cantante.

Para el también actor y escritor, la liberación que sintió cuando confesó su homosexualidad fue tan grande, que le gustaría revivir el momento.

‘Siempre digo esto, desearía poder volver a salir [del armario] porque se sintió increíble. Ese momento en que escribí la carta y la publiqué en Twitter, y presioné enviar… La libertad, la sensación de liberación fue tan poderosa. Después de eso, la gente me dio las gracias. ‘Por ti entiendo mejor a mi padre. Ya entiendo mejor a mi hermana’, me decían’.

Pese a ser un abanderado de la comunidad LGBT desde 2010, las recientes declaraciones de Ricky Martin han generado revuelo en las redes sociales. Varios usuarios lo han criticado por no ‘darle la oportunidad’ a sus hijos a que decidan qué les gusta. Otros, incluso, lo han tildado de ‘infame’ y ‘enfermo de la mente’.

La pregunta más difícil

Desde hace un tiempo, su marido Jwan Yusef (34), le acompaña en la labor de criar a sus hijos, que nacieron por maternidad subrogada. Y como era de esperar, a los pequeños les entró la inquietud de saber “por qué tienen dos papás”.

Una interrogante que a Ricky Martin le costó responder en su momento. “Les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad”. En breve, la familia podría ampliarse, ya que se rumorea que el cantante y su marido serán padres en los próximos meses.