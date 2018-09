Retomar el control sanitario

El Estado dominicano tiene como responsabilidad cuidar todos sus ciudadanos y preservar su salud, de ahí que creó el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social mediante Ley General de Salud núm. 42-01 de fecha 8 de marzo del 2001 cuyo objeto es la regulación de todas las acciones que permitan al estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población y la ley paveé en su libro cuarto el control sanitario de los productos que se producen y venden en todo el territorio nacional.

Por otro lado la ley 87-01 creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, modificado el 20 de noviembre del 2012 para ofrecer los servicios de salud, servicios de pensiones a todos los trabajadores y asistirlos en los accidentes de trabajos, sabiéndose que si no existe una adecuada supervisión en la producción y expendio de alimentos, bienes y servicios podrían contaminar la población, aumentar la demanda de servicio y encarecer el costo de los servicios establecidos por esta ley.

Hemos observado que muchos locales comerciales donde se venden productos alimenticios tanto crudos como cocinados no reúnen las mínimas condiciones de salud para ofrecerlos al público con la higiene y la calidad que establece el reglamento sanitario. En visita a un negocio ubicado en el centro de Naco, donde se presume hay supervisión de Salud Publica, cuando entré a los baños lucían abandonados y con un mal olor inaguantable. Me acerco y le pregunto a un cliente y me dijo: ah!! Es que ya no hay control sanitario.

Esto me pareció una sorpresa por encontrarse en un sector privilegiado como Naco, porque cada día puedo observar de cómo personas se colocan encima de las aceras y tiran los productos a la intemperie para la venta; las calles llenas de vendedores ambulantes sin ninguna protección, Cafetería, restaurantes, personas con productos en las manos (mango, aguacates, agua, jugos, galletas) sin contar con un permiso de salud pública y sin llevar los controles de salud que certifiquen que estas personas están actos para vender productos.

La constitución de la republica establece en su art.61 que cada persona tiene derecho a la salud integrar y en consecuencia; (1) El estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.

Las leyes 42-01 y 87-01 son un complemento porque si la primera no cumple con normalizar, regular, controlar y proteger a la población, la segunda se verá afectada por una alta demanda en los servicios de salud por contaminarse en la adquisición y consumo de productos no actos y que no cuentan con locales adecuados para garantizar la calidad y sanidad de los mismos.

Parece que el área de Salud Pública encargada de aplicar la ley saneamiento y seguridad ambiental no está funcionando y eso es muy peligroso debido a que esa población con poca educación se ve obligada a comprar productos de la calle sin saber que lo que le están vendiendo no está garantizado por el órgano encargado de garantizar el consumo y evitar que parte de esa población sea contaminada.

Es importante destacar que la calidad de vida comienza con una buena salud y que las enfermedades en su mayoría entran es por la boca, otras por la respiración y otras tantas por el contacto con animales, productos contaminados y una mala ambientación en los locales donde venden los productos; en los baños con mala higiene y lugares muy cerrados.

En la época donde la Secretaria de Salud Pública emitía las patentes a los negocios para poder vender los productos se realizaban mayor control a través de inspectorías, que visitaban los negocios y les ponían multas, los cerraban y por último le quitaban las patentes y no podían operar mas en esos sitios. Ahora vemos que los controles de higiene y salud ocupacional han disminuidos en contradicción con existencia de mayor cantidad de negocios.

Hoy la República Dominicana necesita de un sistema de control y supervisión de los locales de los negocios, de la producción de comidas, del expendio de productos alimenticios, de las condiciones en que el personal ofrece los servicios y velar por la salud ocupacional de los mismos.

El alto componente de turistas que demandan servicio de calidad y la alta entrada al país de personas ilegales, se necesita tener una mayor y mejor supervisión de la salud de todos los ciudadanos retomado el control sanitario.

of-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.