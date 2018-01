República Dominicana registró 188 muertes maternas durante 2017

El funcionario planteó la participación de instituciones públicas y privadas, entre estas, las organizaciones no gubernamentales, sociedades médicas especializadas, el Colegio Médico Dominicano, agrupaciones de enfermeras, clubes culturales, juntas de vecinos, asociaciones comunitarias y todas las organizaciones sociales.

Según la Dirección General de Epidemiología (Digepi) del Ministerio de Salud Pública, al cierre de la semana epidemiológica 52 del 2017 habían sido reportadas 188 muertes maternas, lo que significa un ligero aumento en relación al año 2016, que cerró con 166 decesos.

“Reducir las muertes maternas -puntualizó- es un desafío inaplazable de la sociedad dominicana, y en esta lucha deben participar todos los sectores del país”.

Terrero destacó que la reducción de las muertes por causas asociadas a la salud sexual y reproductiva pasa por la humanización de los servicios de salud.

“Estoy convencido de que no es un asunto de dinero, sino de voluntad; sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. He mantenido siempre que en la mayoría de los casos es la actitud de nuestros colegas lo que cuenta, así como mejorar la calidad y calidez en la atención a nuestras mujeres y humanizar los servicios de salud”, dijo.

Aseguró que la persistencia de esos índices indica la necesidad de reorientar las políticas hacia acciones más efectivas, puesto que “no vamos a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo que estamos haciendo, sin resultados, hace tiempo”, advirtió.

En su opinión, la muerte de una mujer por causas asociadas a su salud sexual y reproductiva es la peor violación a los derechos humanos, de modo que la legislación de salud debe ser mejorada, para contar con un marco jurídico que responda a la realidad actual.

Entre las causas de la mortalidad materna en el país, Terrero citó la penalización del aborto y los embarazos en adolescentes que, en su opinión, ya han alcanzado el rango de epidemia.

“Mientras contemos con una legislación atrasada, que no toma en cuenta consideraciones basadas en realidades y evidencias, sino en creencias, no nos será fácil disminuir esos indicadores”, precisó.

Dijo que la sociedad dominicana debe luchar por la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva que cursa en el Congreso y que fue formulada en base a criterios científicos.

Consideró también que la despenalización del aborto en el Código Penal es inaplazable para contar con una herramienta al servicio de los esfuerzos que impulsan las autoridades para mejorar los indicadores en la salud de la mujer.

of-am