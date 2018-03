Reflexiones sobre Jesús, el hijo de Dios

Muchos se preguntan cómo este carpintero de Belén, que nació en un pesebre rodeado de animales, que nunca tuvo mayor riqueza que su ejemplo y sus palabras, ha podido tener un impacto tan grande en la historia de la humanidad y aún mucho tiempo despues, y continúa siendo el soporte y el estímulo de la vida de millones de personas en el mundo.

Y esa preocupación tiene una respuesta sencilla: Jesús era el Cristo, el Mesías, el hijo y el enviado de Dios para hacer que la humanidad encontrará nuevamente la vía pra reecontrarse con el Padre Celestial. Jesús vivió, murió y resucitó por todos nosotros. Jesús fue a la cruz para entregar su vida por nosotros y luego venció la muerte. Su resurrección es la muestra más clara y contundente de que existe un camino para alcanzar la vida eterna y llegar a la presencia del Padre Celestial para siempre. Ese único, verdadero y hermoso camino, sin ninguna duda, es Jesús.

Una de las expresiones más impactantes de la Biblia, y que se ha convertido en uno de los versículos más difundidos en el mundo, está en Filipenses 4:13. En ese pasaje el apóstol Pablo dice, con una convicción y una fe que mueven montañas, lo siguiente: “Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece”. Y cuando Pablo dice eso no es en un momento de alegría y esplendor humano, sino justo cuando está preso, ha sido maltratado y humillado, y está a punto de ser aniquilado por su defensa firme y vigorosa del evangelio de Jesús.

Y es que cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones, y asumimos sus enseñanzas com normas de vida, nada nos hace falta. Y no importa cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo o sufriendo, no importa que estemos alegres o tristes, no importa que estemos en pobreza o en riqueza, que estemos en paz o en guerra, en salud o enfermedad, no importa cuál sea la realidad, si tenemos a Jesús como centro y guía, todo los demás llega.

Jesús es el verdadero modelo de vida y de entrega por los demás. De humildad y de servicio. De amor y de perdón. De misericordia y de gracia. Jesús nos enseña como caminar en la vida sin dejarnos tentar por los pecados. Cuando él es nuestra fortaleza, todo lo podemos y todo lo logramos.

Cuando quieres un modelo de cómo hacer las cosas de manera correcta, busca a Jesús. Cuando quieras vencer todas las tentaciones y todos los pecados, busca a Jesús. Cuando quieras aprender a ser humilde y a entregarte plenamente por los demás, busca a Jesús.