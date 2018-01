RD será sede del 47 Foro Leonístico de América Latina y el Caribe

fincar online no prescriptions required from the US SANTO DOMINGO.- El Consejo de Gobernadores de los Clubes de Leones anunció la celebración en la República Dominicana del 47° Foro Leonístico de América Latina y el Caribe, FOLAC 2018, con la asistencia de más de mil dirigentes y líderes de esta organización internacional provenientes de 32 países.

El evento se llevará a cabo del 17 al 21 de enero en el Hotel Santo Domingo Sheraton. Tendrá una veintena de expositores, entre ellos el presidente mundial de los clubes de Leones, Dr. Naresh Aggarwal.

Estarán representados clubes de América, Europa, África, Asia y la República Dominicana para discutir los programas de servicios comunitarios de la institución, dirigidos a favorecer a las poblaciones necesitadas y el apoyo que pueden recibir de la alta dirigencia continental, de la Fundación Internacional de los Clubes de Leones y de las ONGs mundiales con las cuales la Asociación Internacional de Clubes de Leones (Lions International) ha realizado acuerdos internacionales.

El anuncio oficial del FOLAC 2018 fue hecho por el director general del referido Foro, Ing. Máximo Montero Brens, exgobernador de los Clubes de Leones, en la casa nacional de los clubes de Leones, ubicada en la calle Las Damas en la Zona Colonial. Estuvo acompañado del presidente del Consejo de Gobernadores de República Dominicana, Santiago Castro González; los gobernadores de los distritos leonísticos del país, Paula Herrera por el Distrito R1; Milagros Fernández, por el Distrito R2; Julián Agüero, por el Distrito R3, así como el candidato del país para ocupar una posición en la Junta Directiva Internacional, el exgobernador Rodolfo Espinal.

sp-am