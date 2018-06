Radar Político: Leonel debe lanzar ya su precandidatura

Todos los manuales de marketing político indican que el ex presidente de la República Leonel Fernández debe anunciar firme y decididamente su precandidatura presidencial de cara las elecciones generales del año 2020.

Hasta el momento el equipo político del veterano e invicto presidente del Partido de gobierno, ha estado recorriendo el país recabando los apoyos para un eventual regreso de Fernández a la Jefatura del Estado, sin embargo falta el paso más importante: Que Leonel diga por el medio que él entienda pertinente, que va a por la presidencia de la República y que estará en las ciudades, residenciales, pueblos, barrios y hasta callejones en contacto cara a cara con la gente. Eso vale más que dos millones de firmas en papel mojado.

En un acto poco inusual, el debate político se ha adelantado dos años con miras a las aspiraciones presidencialistas y como consecuencia de este hecho, varias personalidades han anunciado su pre candidatura por el partido de la Liberación Dominicana, siendo destacada la condición de ministros del actual gobierno que renuncian para según ellos, dedicarse por completo a sus proyectos políticos. Lo mismo ha anunciando otro ex presidente de la República por el principal partido de oposición.

Es obvio que Leonel no necesita salir con prisa, pues su condición de ex presidente en tres ocasiones le hace ser un producto reconocido ante un electorado que en porcentaje importante, ha nacido y se ha criado sobre su sombra, pero también le obliga a no confiarse en métodos de procesos electorales anteriores como, la recogida de firmas “año 2011” y el evadir lanzar con tiempo, una legítima y constitucional precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. “Año 2015”

En consecuencia, el acto multitudinario que su equipo político está programando para el 26 de agosto próximo, debe ser aprovechado para en el lanzamiento oficial e inicio de campaña de “Leonel 2020. Si así lo hicieren, Fernández estaría dando un golpe de efecto y rompiendo esquemas, no solo dentro de su partido, también ante los agentes sociales, la opinión pública y con ellos, ante un pueblo que ve con buenos ojos lo que sería su cuarto periodo constitucional.

Un nuevo ejecutivo que daría continuidad a las obras de gobiernos del PLD, ahora dirigido por el presidente Danilo Medina. En cambio si no lo hacen, podrían exponer su privilegiada posición electoral, por prolongada ausencia de contacto directo con el pueblo.

Otra razón por la que Leonel Fernández debe adelantar su salida como pre candidato presidencial es que tendría tiempo más que suficiente para contrarrestar anunciados avisos de propaganda sucia en su contra en un país donde “flojo y apretado” significa exactamente lo mismo y no pasa nada.

El equipo de estrategia del ex presidente debe tener pendiente que no pueden permitirse el lujo de experimental los mismos errores del 2015, donde Fernández acudió un 19 de abril al Centro turístico Metro Country Club en Juan Dolio, con la reelección ya montada y un Comité Político adverso. Esta vez Leonel debe sacar las armas y moverse con pie de plomo en una arena movediza, que no solo amenaza con hundirlo, sino con despellejarlo vivo.

Es por ello que debe, quitarse el traje, la corbata, arremangarse la camisa y lanzarle a las calles a darse un baño de pueblo, pues solo el poder del soberano lo llevará nuevamente al Palacio Nacional y lo protegerá durante un largo camino que concluye en 20 de mayo del 2020, con una victoria en primera vuelta.