Puntacana Resort & Club es galardonado con certificado de Excelencia TripAdvisor

Four Points by Sheraton Puntacana Village.

PUNTA CANA, República Dominicana.- Diez de las propiedades de Puntacana Resort & Club recibieron el Certificado de Excelencia TripAdvisor 2018, galardón que premia a las empresas y servicios mejor valoradas por viajeros de todo el mundo.

Dentro de los establecimientos está el Campo de Golf La Cana, que entra al Salón de la Fama de TripAdvisor, galardón que ostentan aquellos establecimientos que logran mantener la Certificación durante 5 años consecutivos.

Además están los restaurantes Bamboo, La Yola, Playa Blanca y The Grill; los hoteles Four Points by Sheraton Puntacana Village, The Westin Puntacana Resort & Club y el exclusivo Tortuga Bay; además de la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, y el Six Senses Spa Puntacana Resort & Club.

“Este reconocimiento es un estímulo más para mantener la calidad en nuestros servicios y seguir mejorando la experiencia de nuestros visitantes”, expresó el Vicepresidente de Hospitalidad, Alberto Abreu, “en cada detalle hacemos que nuestro cliente viva una experiencia única” agregó.