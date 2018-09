Problema con Tarjetas de créditos

Al revisar un poco sobre las tarjetas de créditos en la Internet, nos encontramos con lo siguiente:

Ventajas:

Pagar a cuotas tus compras.

Al momento de hacer tus compras puedes diferir el valor en cómodas cuotas mensuales, asumiendo los intereses; también puedes hacerlo a una (1) cuota y pagar el total a fin de mes sin interés de financiación. Difiriendo las compras en cuotas pagas intereses y agregas valor al costo final de la compra. Diferir es una gran solución si tienes que hacer un gasto urgente e importante que sobrepasa tu posibilidad en ese momento.

Avances en efectivo

Por medio de los avances en efectivo puedes disponer de dinero inmediato haciendo un retiro en cajero automático o en una oficina de tu entidad bancaria. Los avances en efectivo no funcionan igual que las compras con tarjeta de crédito, éstos pueden ser diferidos hasta en 36 cuotas, pero empiezas a pagar intereses desde el instante en que retiras el dinero sin contar la tarifa que asumes por la transacción. Los avances son una salida rápida para una emergencia. Asegúrate de: 1- Entender los gastos que incurres y 2-Estar en la capacidad de cubrir el monto retirado en el menor tiempo posible para evitar el cobro de intereses.

Incrementar tu capital

Si decides hacer compras con tu tarjeta de crédito y pagar el total en un mes, tu dinero permanece en tu cuenta corriente o cuenta de ahorro ganando intereses favorables para ti.

Seguridad

Portar una tarjeta de crédito brinda más seguridad que tener todo el efectivo en tu cartera, da facilidad de pago inmediata en un momento en el cual tal vez no dispongas de efectivo o no sea fácil retirarlo de un cajero automático.

Desventajas:

Difiriendo las compras en cuotas pagas intereses y agregas valor al costo final de la compra.

Los avances en efectivo no funcionan igual que las compras con tarjeta de crédito, éstos pueden ser diferidos hasta en 36 cuotas, pero empiezas a pagar intereses desde el instante en que retiras el dinero sin contar la tarifa que asumes por la transacción.

Podrías estar asumiendo cuotas de manejo más altas, si realmente no aprovechas eficientemente los beneficios.

Si pierdes o te roban tu tarjeta de crédito deberás incurrir en molestias. En un caso extremo pueden robar los datos de tu tarjeta de crédito y hacer cobros sin tu saberlo.

Puede propiciar oportunidades para gastar más por impulso

Abordamos este tema, para señalar la importancia que tienen las tarjetas de créditos e indicar que algo muy serio está aconteciendo con las mismas, lo cual pasamos a explicar a continuación:

Tengo una tarjeta de crédito, cuando comencé a utilizarla, me pedían ésta y la cédula, como debe ser, para comprobar que soy realmente el dueño de ese documento, luego me di cuenta que al comprar con la misma ya no me pedían la cédula, eso me preocupó bastante, sentí miedo, y le pregunté a la cajera de una farmacia por qué ya no pedían identificación, ella me dijo que no, la cuestioné ¿entonces si alguien se la encuentra o se la coge le venden?, me respondió que sí, ya en ningún comercio me piden identificación, a veces ni la firma .

Esto es bastante preocupante, a propósito de eso, recientemente me he enterado de una situación donde alguien cogió “prestada” sin la voluntad del dueño la tarjeta y la cédula de una persona y compró con éstas, y el negocio le vendió así.

¡Cómo es posible que ocurran estas cosas en este siglo!

Pienso que los bancos, proconsumidor y los legisladores, deben poner fin a esto, que se obligue a los comercios a que cuando alguien vaya a comprar con una tarjeta presente su identificación o de lo contrario no le vendan, si no cumplen con esto, que el banco no le pague al negocio que hizo la transacción.

¡Ya está bueno de vivir como en la selva!.

of-am

