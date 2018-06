Presidente denuncia que peledeistas “boicotean” sesiones Cámara Baja

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, se quejó este jueves por lo que definió como “un boicot innecesario e inexplicable” de su partido, el de la Liberación Dominicana (PLD), a las sesiones que realiza este hemiciclo.

Denunció que ello está impidiendo el normal desenvolvimiento de la labor de ese órgano del Estado.

Maldonado habló luego de que fracasara un intento de sesionar este jueves debido a que los diputados fueron convocados para las 10:00 de la mañana y no lograron el quórum, lo cual tampoco se logró en la convocatoria de las 11:00. Sólo se registraron 90 diputados de 190 que es la matrícula.

“Yo lamento mucho que en varias oportunidades hemos llamado a sesión y una gran cantidad de legisladores, por las contradicciones entiendo yo, porque no es personal, porque personalmente no he agredido a nadie, se han ausentado, en el entendido que con eso están mermando mi gestión y están equivocados lo que así piensan” sostuvo.

Indicó que lo que están afectando es su credibilidad ante la población dominicana, ya que no están cumpliendo con la labor para lo que fueron electos por el pueblo.

“Quería decir esto porque evidentemente convocamos para hoy, después de una sesión un poco traumática el martes pasado y porque hay puntos de importancia para el pueblo dominicano en la agenda del día, de mucha trascendencia, y como ustedes ven hay un ausentismo verdaderamente considerable de todas las bancadas, pero esencialmente de la del PLD”, manifestó Maldonado.

Dijo que los diputados de las demás bancadas están en su derecho de actuar en función de lo que su interés político le determine. Dijo que ningún diputado lo consultó ni lo llamó para informarle que estaría ausente en la sesión.

“No sé si esto es repuesta a lo que desgraciadamente ayer, luego de tanto esfuerzo del presidente del Senado y de quien les habla y de los miembros de la comisión que estuvimos presentes en las diferentes reuniones conjuntamente con los voceros, no pudimos llegar a un acuerdo, no lo sé”, indicó.

Sostuvo que el ausentismo de los diputados deja mucho que desear, tras afirmar que es de opinión que los legisladores y legisladoras tienen un deber con el país.

Explica que ese deber hay que cumplirlo en el marco de sus responsabilidades y sus obligaciones de asistir religiosamente a las sesiones que convoca la Cámara de Diputados.

“Aquel que no lo entienda así, pues que asuma con responsabilidad las acciones de sus actos y la historia juzgará su comportamiento y sus actitud”, dijo tras agradecer a los legisladores que estuvieron presentes en el hemiciclo.

Previo a cerrar la sesión por falta de quórum, Maldonado manifestó que no se dejará provocar y que estará en la Cámara de Diputados cumpliendo con su deber como lo ha hecho desde el 16 de agosto de año pasado cuando asumió presidencia de ese órgano legislativo.

“Tal vez lo que hemos hecho no sea del beneplácito de algunos, insisto y repito lo mismo. Pero quiero decirles que absolutamente todo lo que he hecho , ha sido para beneficiar a la institución y que no hay precedente en la Cámara de Diputados de una gestión que en tan solo 10 meses pueda presentar lo que estamos presentando hoy al pueblo dominicano, en materia de ejecutoria de la administración de esta institución”, precisó Maldonado.