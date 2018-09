Preservar y proteger el medio ambiente

Cada día observo como la gente causa daño al medio ambiente y los recursos naturales que poseemos, unos por diversión, por necesidad, por ignorancia y/o por la ambición de cogerlo todo. Contaminan y dañan el cauce de los ríos extrayendo sus arenas y vaciando desechos contaminantes en las aguas e improvisando vertederos de basura; queman y talan los bosques dejando las montañas sin vegetación; construyen alrededor de los ríos y los utilizan como cloacas y explotan minas de manera inmisericorde para extraer el oro, la plata, el nickel, los sulfuros y solo quedan los hoyos. Y nos preguntamos ¿Dónde está el Ministerio de Medio ambiente y donde queda la aplicación de la ley 64-00?

Cada ciudadano debe saber que existe una ley que regula la explotación de los recursos naturales que posee el país y que es un patrimonio de todos. Para eso el organismo encargado debería realizar campañas educativas para dar a conocer tan importante instrumento, donde cada habitante puede hacer consciencia de la importancia de ella y colaborar a proteger nuestros recursos naturales.

La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales núm. 64-00 establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y recursos naturales del país asegurando su uso sostenible. Establece que es responsabilidad del estado, de la sociedad y de cada habitante del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer uso sostenible de los recursos naturales y, eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles.

Para que esta finalidad sea llevada a cabo el ministerio de medio ambiente y recursos naturales debe tener y aplicar un plan de educación ciudadana de manera permanente, coordinando con las instituciones que manejan el agua, la agropecuaria, las fuerzas armadas, policía nacional, las Alcaldías y la procuraduría general de la república y concomitantemente supervisar los emprendimientos y explotación de los recursos para que hagan en base a la ley.

En el plan anual que haga medio ambiente debería incluir el sistema de guardianes forestales en todo el territorio nacional con tal de supervisar las acciones que realizan los ciudadanos, llevando estadísticas que sirvan para premiar a los que producen, preservan y mejoran el medio ambiente y castigar a aquellos que con su acción contaminan y dañan el medio ambiente.

La preservación y mantenimiento del medio ambiente es una responsabilidad de todos y es una tarea que cada día luce más difícil de controlar y, no obstante, la ley 64-00 establece las políticas para controlar y supervisar aun no vemos que se avance en la regulación y castigo a las personas que cada día dañan nuestras montañas, nuestros ríos, los bosques húmedos, por la falta de un estado fiscalizador y falta de compromiso de nuestros ciudadanos.

Recientemente visitaba un amigo en la comunidad de Jamey San Cristóbal y pude observar de como un ciudadano derribaba los arboles de la mitad de una loma para supuestamente utilizarlo para sembrar habichuelas y yuca. Me acerqué y pude ver que mas abajo pasaba una cañada que manaba agua de la montaña y como a 400 metros desembocaba en el rio para aumentar su caudal, sin embargo, con la tumba de arboles a su alrededor pronto esa cañada quedaría seca. Preguntando a mi amigo me dijo que la gente hace lo que le da la gana porque no hay vigilancia.

Desde muy joven observé en las comunidades de San Juan que para talar árboles había que pedir permiso al alcalde y andaban supervisando unos hombres llamado Guardianes forestales. Desde que alguien tumbaba un árbol lo denunciaban, le metían multa o lo llevaban preso. Esta política debiera ser puesta en práctica de nuevo.

Cada fin de semana miro el rio Haina llevando sus aguas teñidas de negro, porque han tirado grandes cantidades de desperdicios industriales sin ser sometidos a una planta de tratamiento y lo peor de todo es que nadie se detiene y mucho menos denuncian quienes están cometiendo ese crimen de contaminar el agua que da vida a personas, árboles y animales. Los extractores de arenas ya tienen muerto el rio nigua, el Yubaso y también están acabando con el rio Nizao.

Esperamos que, con una adecuada educación sobre la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente, tener un ciudadano crítico y consciente que comprende, se interesa, reclama y exige sus derechos ambientales y que, a su vez, esta dispuesto a ejercer su propia responsabilidad ambiental. Para alcanzar este estado de consciencia el ciudadano necesita ser informado en base a una política de educación permanente por parte del estado.

Ya se han pronunciado organizaciones mundiales de defensa al medio ambiente y creen que al ritmo en que las aguas son utilizadas como disolventes de desechos contaminantes e industriales hay poca esperanza para salvar la tierra de una catástrofe ambiental. Luchemos por que se cumpla con la ley y evitar ser los primeros en iniciar la catástrofe, no esperemos más tarde para proteger y preservar el medio ambiente.

of-am

