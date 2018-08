¿Por qué el descubrimiento de agua congelada en la luna es tan importante?

WASHINGTON.- Por primera vez, los científicos han encontrado pruebas definitivas sobre la existencia de agua congelada en la superficie lunar.

El descubrimiento podría significar que miembros de futuras expediciones lunares cuenten con una fuente de agua, lo que les permitiría “explorar e incluso permanecer en la luna”,según las declaraciones de investigadores del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA este martes.

El hielo fue detectado en las zonas más oscuras y frías de los polos norte y sur de la luna. El hielo se encuentra disperso por el norte y se concentra en las sombras de los cráteres de manera permanente en el sur, donde las temperaturas nunca superan los -156 grados centígrados.

El descubrimiento, presentado en un artículo publicado el 20 de agosto en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, fue realizado por un equipo de científicos dirigido por Shuai Li, investigador del Instituto de Geofísica y Planetología de la Universidad de Hawaii.

El equipo analizó los datos obtenidos por el Moon Mineralogy Mapper (M3), un instrumento de la NASA a bordo de la nave espacial hindú Chandrayaan-1 que exploró la Luna en 2008 y 2009. Los datos recopilados mostraron tres “firmas” químicas que demuestran la presencia de agua congelada, diferente del agua líquida o del vapor de agua.

“Los resultados me parecen muy convincentes”, dijo Ian Crawford, profesor de ciencias planetarias y astrobiología en Birkbeck, Universidad de Londres. Crawford no participó en la investigación.

Investigaciones anteriores ya habían demostrado la existencia de agua en las profundidades de la superficie lunar. También se creía que existía hielo de agua en la superficie del polo sur lunar, sin embargo, hasta el momento no se contaba con ningún tipo de prueba definitiva.

